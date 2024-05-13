Як пришвидшити зарядку смартфона: одна функція зекономить ваш час

Цей процес інколи займає занадто багато часу, тому трапляється так, що його треба прискорити.

На щастя, це зробити дуже легко. Вам знадобиться натиснути всього одну кнопку. Первая Лента з посиланням на «Факти» розповідає, як пришвидшити процес зарядки смартфону.

Як пришвидшити зарядку телефона

Експерти запевняють: для швидкої зарядки телефону, вам потрібно натиснути лише одну кнопку. Йдеться про кнопку «ввімкнення/вимкнення». Причиною повільної зарядки є робота фонових додатків. Якщо пристрій вимикається, то оновлення застосунків автоматично призупиняється. Це дозволяє вашому гаджету заряджатись набагато швидше.

Крім того, щоб пришвидшити зарядку телефону, можна увімкнути «Режим польоту». Таким чином фонові застосунки також відключаться і не будуть «садити» батарею. Також для економії заряду експерти рекомендують активувати функцію економії енергії. Цей режим відключає заставку і підключення до мережі, і дозволяє користуватися лише необхідними функціями.

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