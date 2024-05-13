В мире

У Швеції можуть розмістити ядерну зброю: названа умова

У Швеції не відкидають можливості розміщення ядерної зброї на своїй території.

Арина Марченко Send an email 15 часов ago
0 0

Такий сценарій буде ймовірним у разі, якщо країна опиниться у війні. З такою заявою виступив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Про це пише Первая Лента з посиланням на видання Expressen.

Швеція тільки в березні цього року стала офіційним членом НАТО. Однак у двосторонньому договорі про військове співробітництво зі США не була вказана заборона на розміщення ядерної зброї на території країни, хоча така заборона розповсюджується для Норвегії та Фінляндії.

«Ми розробили два проєкти. У них ідеться про те, що Швеція заявила про відсутність у мирний час на її землі постійних військ або ядерної зброї», — пояснив Крістерссон.

Проте, якщо країна опиниться у стані війни, все може змінитися. Швеція може розмістити на свій території ядерну зброю, щоб мати змогу «захистити себе від країн, які можуть погрожувати застосуванням ядерної зброї».

Однак, за словами Крістерссона, шведська оборона і членство Швеції в НАТО спрямовані на недопущення подібної ситуації.

«Якби Україна була членом НАТО, на неї б не напала Росія», — резюмував очільник уряду Швеції.

Раніше ПЛ писала про те, що у Росії за прямим дорученням Путіна розпочинають навчання із застосування тактичної ядерної зброї.

теги
Арина Марченко Send an email 15 часов ago
0 0

Материалы по теме

Як пройшов перший тур місцевих виборів у Польщі та чому вони важливі для України

9 апреля, 2024

В російському Орську прорвало дамбу: яка ситуація у місті зараз і скільки будинків опинилось під водою

6 апреля, 2024

Даванков президент? Хто це і чому він переміг на виборах президента РФ

3 апреля, 2024

США та Франція публічно висловилися щодо ударів України по російських НПЗ: думки розійшлись

2 апреля, 2024

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button