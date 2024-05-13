У Швеції можуть розмістити ядерну зброю: названа умова

Такий сценарій буде ймовірним у разі, якщо країна опиниться у війні. З такою заявою виступив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Про це пише Первая Лента з посиланням на видання Expressen.

Швеція тільки в березні цього року стала офіційним членом НАТО. Однак у двосторонньому договорі про військове співробітництво зі США не була вказана заборона на розміщення ядерної зброї на території країни, хоча така заборона розповсюджується для Норвегії та Фінляндії.

«Ми розробили два проєкти. У них ідеться про те, що Швеція заявила про відсутність у мирний час на її землі постійних військ або ядерної зброї», — пояснив Крістерссон.

Проте, якщо країна опиниться у стані війни, все може змінитися. Швеція може розмістити на свій території ядерну зброю, щоб мати змогу «захистити себе від країн, які можуть погрожувати застосуванням ядерної зброї».

Однак, за словами Крістерссона, шведська оборона і членство Швеції в НАТО спрямовані на недопущення подібної ситуації.

«Якби Україна була членом НАТО, на неї б не напала Росія», — резюмував очільник уряду Швеції.

Раніше ПЛ писала про те, що у Росії за прямим дорученням Путіна розпочинають навчання із застосування тактичної ядерної зброї.