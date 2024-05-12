День матері 2024: найкращі привітання у віршах та прозі

У цей день прийнято дарувати мамам квіти та подарунки, дякувати їм за життя та турботу і говорити про те, як сильно їх люблять і цінують.

На жаль, через війну не всі мають можливість зустрітися з найріднішими людьми і обійняти їх, але гарне привітання і листівка можуть розтопити мамине серце у таке важливе для неї свято.

Первая Лента зібрала найкращі привітання у віршах та прозі, якими ви зможете привітати свою маму.

Привітання у віршах

Матусю єдина, матусю рідненька,

Щоб ти не хилилась в журбі.

І в осінь, і взимку, весною і влітку,

щастя й здоров’я тобі.

Уклін тобі, мила матусю, лебідко,

За щирість, за ніжність,

За ласку й тепло.

Хай сонце сміється,

Хай все удається тобі!

***

Найдобріша, найкраща матусю рідненька!

В цей день ми вклоняємось дуже низенько.

За сонечко ясне, за серце прекрасне,

За те, що добром зігріваєте нас,

За те, що в щасливу і скрутну хвилину

Ми можемо всі прихилитись до вас.

Хай вас обминають невдачі та грози,

Нехай лиш від сміху з’являються сльози,

Міцного здоров’я з роси і води,

Бадьорість та настрій хай будуть завжди!

***

Я Тебе вітаю, із великим святом.

Я Тобі бажаю радості багато.

Хай сміється сонце з голубого неба,

І троянда перша зацвіте для Тебе.

Хай в житті твоєму горя не буває,

На устах усмішка маком розцвітає.

Хай для Тебе гарна буде кожна днина,

Дорога матусю – будь завжди щаслива.

Ще Тобі бажаю цвітіння розмаю,

Синього неба і все, що я маю.

Нехай Тебе любить, хто милий душі,

Цього я від серця бажаю Тобі!

***

В День Матері бажаю,

Краси, насолоди

І вічної вроди!

Від Бога – здоров’я,

Сил – від природи!

Тепла і натхнення,

Любові і сміху,

Від рідних і друзів –

Безмежної втіхи!

***

Наша мила і люба, найкраща у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб сонце і зорі плекали тепло

І щоб завжди здоров’я у тебе було.

Щоб смутку не знала, ми просимо долі,

Добра тобі й радості, рідна, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба –

Сімейного затишку й мирного неба.

***

Лагідна, рідненька, добра і проста,

Наша дорогенька, наша золота,

Натруджені руки, мудрі слова,

Вам, мамо, ніколи спокою нема.

Тож дозвольте в день такий святковий

Побажати щастя, радості в житті,

Щоб не знали, мамо, горя Ви ніколи

І до 100 років Ви для нас жили!

***

Мама! Найдорожче слово в світі

Де б не був ти, що б ти не робив.

Назавжди вона твій шлях освітить

Ніжним серцем відданим тобі!

І сняться часто зорі голубі

І мама на порозі біля хати.

За все, що маю, мамо, дякую тобі!

За все, що маю і що буду мати!

***

Якби в словах була пророча сила,

А в серці полум’я цвіло,

То ми б для тебе все зробили,

Щоб дня в житті сумного не було.

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе поміж людей,

Найкращі всі на світі квіти

Даруємо тобі у цей святковий день.

Достатком хай оселя буде повна,

Нехай скликає внуків та дітей,

А ти, красива, горда і щаслива,

До сотні літ стрічала щоб гостей!

***

Ніхто любити так не вміє,

Ніхто так словом не зігріє,

Ніхто не зможе так чекати,

Як рідненька наша мати.

Так дай же, Боже, у колі роду,

У колі роду, а в хаті згоду.

Щастя, любові, добру долю,

Вчинивши тим самим задуману волю.

***

Де взяти слів, щоб вдячність передати

За все добро, за ласку, за любов,

За світ оцей, що нам подарували,

І за тепло, що даруєте знов.

Нехай Вас пам’ятають внуки й діти,

Нехай в саду співають солов’ї,

Бажаєм Вам за сто в здоров’ї жити,

Добра і щастя в вашому житті!

Привітання у прозі

Материнство – маленький подвиг. Нескінченне терпіння, віддача, любов, ніжність, мудрість. Твоїм дітям дорогоцінна кожна твоя зморшка, ти для них найкрасивіша. Тому що ти – Мама. Нехай ниточка, яка існує між матір’ю і дитиною, ніколи не рветься між тобою і твоїми дітьми, нехай вона допомагає, захищає і підтримує вас з обох кінців. З Днем Матері!

***

Матуся, вітаю тебе з Днем матері! Бажаю тобі міцного здоров’я, любові, тепла, радості, гарного настрою. Спасибі тобі за твою ніжність, турботу і підтримку. Ти добра, лагідна, мила, мудра матуся й найкраща на світі. Я дуже люблю тебе!

***

Найперше слово, яке пестить слух до кінця життя. Найніжніші й дбайливі руки. Найдобріше і чуйне серце. У День матері хочу побажати тобі, матусю, справжнього щастя, довгих років життя, відмінного, міцного здоров’я, розуміння і відданості в сім’ї. Нехай по щоках твоїм ніколи не біжать сльози, а в грудях горить гордість за нас, твоїх дітей.

***

Мама, ти найпрекрасніша і дуже необхідна! Ти найрідніша і безмежно улюблена. За життя і турботу, за підтримку і терпіння хочу сказати тобі величезне спасибі! Я тебе дуже люблю, хочу бачити тільки щасливою, усміхненою і чуйною. Зі святом тебе, мамо!

***

Вітаю, наша невтомна бджілка! Спасибі за те, що ти тримаєш в чистоті наш вулик і не втомлюєшся добувати солодкий мед. І хоч іноді ми буваємо ледачими, як трутні, ми дуже любимо тебе і завжди готові взяти на себе ношу твоїх крил.

***

Твоє свято, матуся, настало, і всі ми радіємо від того, що ти у нас є – така добра, мила, найкрасивіша, найрідніша. Залишайся такою ще 100 років, адже так чудово бути маминими дітьми!

***

Дорога матуся! Винахід колеса, відкриття радіохвиль, підкорення космосу – все це лише дрібниці в порівнянні з твоїм святом. Адже ти навчила нас жити та любити. А що може бути головніше?! Бажаємо тобі бути найщасливішим генієм на землі!

***

Дорога матуся, дуже важко підібрати слова, щоб описати мою любов до тебе. Слова не зможуть висловити, наскільки ти терпелива, турботлива і добра. Бажаю тобі здоров’я, душевного підйому і краси навколо. Сподіваюся, я буду гідною дочкою своєї мами. Вітаю!

***

Ти жінка з великої літери! На тебе завжди рівняюся я! Мудра, хороша, ласкава моя! Ти вказуєш шлях до щастя, сувора і щедра! Елегантна і вірна підтримка моя! Мама, я тобі бажаю сьогодні й завжди оптимістичного здоров’я! Нехай твоє життя буде таким, як тобі хочеться і трішки краще! І багато, багато, багато солодких поцілунків!

Раніше ПЛ писала про те, як весело відсвяткувати день народження вдома.