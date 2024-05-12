День матері 2024: найкращі привітання у віршах та прозі
Сьогодні, 12 травня, Україна разом з усім світом святкує День матері.
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У цей день прийнято дарувати мамам квіти та подарунки, дякувати їм за життя та турботу і говорити про те, як сильно їх люблять і цінують.
На жаль, через війну не всі мають можливість зустрітися з найріднішими людьми і обійняти їх, але гарне привітання і листівка можуть розтопити мамине серце у таке важливе для неї свято.
Первая Лента зібрала найкращі привітання у віршах та прозі, якими ви зможете привітати свою маму.
Привітання у віршах
Матусю єдина, матусю рідненька,
Щоб ти не хилилась в журбі.
І в осінь, і взимку, весною і влітку,
щастя й здоров’я тобі.
Уклін тобі, мила матусю, лебідко,
За щирість, за ніжність,
За ласку й тепло.
Хай сонце сміється,
Хай все удається тобі!
***
Найдобріша, найкраща матусю рідненька!
В цей день ми вклоняємось дуже низенько.
За сонечко ясне, за серце прекрасне,
За те, що добром зігріваєте нас,
За те, що в щасливу і скрутну хвилину
Ми можемо всі прихилитись до вас.
Хай вас обминають невдачі та грози,
Нехай лиш від сміху з’являються сльози,
Міцного здоров’я з роси і води,
Бадьорість та настрій хай будуть завжди!
***
Я Тебе вітаю, із великим святом.
Я Тобі бажаю радості багато.
Хай сміється сонце з голубого неба,
І троянда перша зацвіте для Тебе.
Хай в житті твоєму горя не буває,
На устах усмішка маком розцвітає.
Хай для Тебе гарна буде кожна днина,
Дорога матусю – будь завжди щаслива.
Ще Тобі бажаю цвітіння розмаю,
Синього неба і все, що я маю.
Нехай Тебе любить, хто милий душі,
Цього я від серця бажаю Тобі!
***
В День Матері бажаю,
Краси, насолоди
І вічної вроди!
Від Бога – здоров’я,
Сил – від природи!
Тепла і натхнення,
Любові і сміху,
Від рідних і друзів –
Безмежної втіхи!
***
Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло
І щоб завжди здоров’я у тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
Добра тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба.
***
Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота,
Натруджені руки, мудрі слова,
Вам, мамо, ніколи спокою нема.
Тож дозвольте в день такий святковий
Побажати щастя, радості в житті,
Щоб не знали, мамо, горя Ви ніколи
І до 100 років Ви для нас жили!
***
Мама! Найдорожче слово в світі
Де б не був ти, що б ти не робив.
Назавжди вона твій шлях освітить
Ніжним серцем відданим тобі!
І сняться часто зорі голубі
І мама на порозі біля хати.
За все, що маю, мамо, дякую тобі!
За все, що маю і що буду мати!
***
Якби в словах була пророча сила,
А в серці полум’я цвіло,
То ми б для тебе все зробили,
Щоб дня в житті сумного не було.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Найкращі всі на світі квіти
Даруємо тобі у цей святковий день.
Достатком хай оселя буде повна,
Нехай скликає внуків та дітей,
А ти, красива, горда і щаслива,
До сотні літ стрічала щоб гостей!
***
Ніхто любити так не вміє,
Ніхто так словом не зігріє,
Ніхто не зможе так чекати,
Як рідненька наша мати.
Так дай же, Боже, у колі роду,
У колі роду, а в хаті згоду.
Щастя, любові, добру долю,
Вчинивши тим самим задуману волю.
***
Де взяти слів, щоб вдячність передати
За все добро, за ласку, за любов,
За світ оцей, що нам подарували,
І за тепло, що даруєте знов.
Нехай Вас пам’ятають внуки й діти,
Нехай в саду співають солов’ї,
Бажаєм Вам за сто в здоров’ї жити,
Добра і щастя в вашому житті!
Привітання у прозі
Материнство – маленький подвиг. Нескінченне терпіння, віддача, любов, ніжність, мудрість. Твоїм дітям дорогоцінна кожна твоя зморшка, ти для них найкрасивіша. Тому що ти – Мама. Нехай ниточка, яка існує між матір’ю і дитиною, ніколи не рветься між тобою і твоїми дітьми, нехай вона допомагає, захищає і підтримує вас з обох кінців. З Днем Матері!
***
Матуся, вітаю тебе з Днем матері! Бажаю тобі міцного здоров’я, любові, тепла, радості, гарного настрою. Спасибі тобі за твою ніжність, турботу і підтримку. Ти добра, лагідна, мила, мудра матуся й найкраща на світі. Я дуже люблю тебе!
***
Найперше слово, яке пестить слух до кінця життя. Найніжніші й дбайливі руки. Найдобріше і чуйне серце. У День матері хочу побажати тобі, матусю, справжнього щастя, довгих років життя, відмінного, міцного здоров’я, розуміння і відданості в сім’ї. Нехай по щоках твоїм ніколи не біжать сльози, а в грудях горить гордість за нас, твоїх дітей.
***
Мама, ти найпрекрасніша і дуже необхідна! Ти найрідніша і безмежно улюблена. За життя і турботу, за підтримку і терпіння хочу сказати тобі величезне спасибі! Я тебе дуже люблю, хочу бачити тільки щасливою, усміхненою і чуйною. Зі святом тебе, мамо!
***
Вітаю, наша невтомна бджілка! Спасибі за те, що ти тримаєш в чистоті наш вулик і не втомлюєшся добувати солодкий мед. І хоч іноді ми буваємо ледачими, як трутні, ми дуже любимо тебе і завжди готові взяти на себе ношу твоїх крил.
***
Твоє свято, матуся, настало, і всі ми радіємо від того, що ти у нас є – така добра, мила, найкрасивіша, найрідніша. Залишайся такою ще 100 років, адже так чудово бути маминими дітьми!
***
Дорога матуся! Винахід колеса, відкриття радіохвиль, підкорення космосу – все це лише дрібниці в порівнянні з твоїм святом. Адже ти навчила нас жити та любити. А що може бути головніше?! Бажаємо тобі бути найщасливішим генієм на землі!
***
Дорога матуся, дуже важко підібрати слова, щоб описати мою любов до тебе. Слова не зможуть висловити, наскільки ти терпелива, турботлива і добра. Бажаю тобі здоров’я, душевного підйому і краси навколо. Сподіваюся, я буду гідною дочкою своєї мами. Вітаю!
***
Ти жінка з великої літери! На тебе завжди рівняюся я! Мудра, хороша, ласкава моя! Ти вказуєш шлях до щастя, сувора і щедра! Елегантна і вірна підтримка моя! Мама, я тобі бажаю сьогодні й завжди оптимістичного здоров’я! Нехай твоє життя буде таким, як тобі хочеться і трішки краще! І багато, багато, багато солодких поцілунків!
Раніше ПЛ писала про те, як весело відсвяткувати день народження вдома.