Ракетами пошкоджені 18 об’єктів у 10 областях — Шмигаль

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Внаслідок ранкового ракетного удару пошкоджено 18 об'єктів критичної інфраструктури у 10 областях. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Ракетами та дронами уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні. Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України.

Наслідки могли бути набагато гіршими. Але завдяки героїчній та професійній роботі ППО з понад 50-и випущених по нашій території ракет збито 44.

За словами прем'єра, на Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та Харківщині тривають локальні аварійні відключення. Українців закликають свідомо споживати енергію та знизити навантаження на мережу.

Нагадаємо, сили ЗСУ збили 44 ракети з понад 50 запущених росією.

По материалам: Подробности