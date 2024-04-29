Корисні дрібнички для кухні, про які зобов’язана знати кожна господиня

Хтось вважає, що це зайвий мотлох, яким ви користуєтесь лише кілька разів на рік. Інша грппа людей, бачачи нову штуковину, тут же біжить за нею у магазин. Це триває постійно, адже ринок з кожним днем розвивається і пропонує споживачеві все нові й нові корисні пристрої.

Про різні дрібнички, які допомагають господиням на кухні, розповідає Первая Лента. Однозначної відповіді на питання, чи справді ці прилади корисні, немає, але кожен робить свій вибір.

Корисні дрібнички для кухні

Спрей для олії – надзвичайно корисне приладдя, особливо для тих, хто намагається схуднути. Ви коли-небудь задумувалися над тим, як приготувати яйце-пашот або, наприклад, омлет і не використати занадто багато олії? Саме для таких випадків вигадали спрей для олії.

Один пшик випускає від одного до півтора мілілітрів, покриваючи при цьому маслянистою плівкою половину невеликої сковорідки, тобто для того, щоб посмажити яєчню, вам тепер цілком вистачить 2-3 мл олії.

Пляшечка для приготування рідких соусів та салатних заправок також вважається корисним винаходом. Якщо ви готуєте густий соус, то його можна подати до столу в невеликому відкритому соуснику. Але що робити, якщо заправка для салату рідка, наприклад, із суміші олії, перцю, бальзамічного оцту та лимонного соку? Саме для таких заправок створені ці чудові пристрої, в яких можна і зберігати, і подавати салатні заправки.

Подрібнювачі часнику бувають відрізняються за формою та методом застосування, проте ще не вигадали нічого кращого за старий зручний металевий пристрій – «прес для часнику».

Його дуже зручно використовувати в тих випадках, коли потрібно подрібнити часник для додавання в соус. Якщо ви хочете використати часник потрібен для легкої ароматизації масла, на якому ви збираєтеся обсмажувати, то потрібно просто покласти зубочок часнику на обробну дошку, зверху прикрити плоскою частиною ножа і придавити.

Раніше ПЛ писала про те, для чого розморожувати холодильник і як це правильно робити.