Порошенко міг почати співпрацювати з Коломойським: політичний експерт назвав причину

Порошенко
Порошенко

Публічні заяви політичного експерта Петра Олещука щодо можливої координації дій між Петром Порошенком та Ігорем Коломойським стали черговим приводом для обговорення трансформацій українського політичного ландшафту.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

На думку експерта, йдеться не про класичний союз, а про ситуативне зближення інтересів, продиктоване спільними викликами у правовій та фінансовій площині.

Олещук звертає увагу на зміну інформаційної поведінки низки медіаплатформ, які раніше займали жорстку позицію щодо Коломойського, а нині демонструють значно стриманіший тон.

За оцінкою експерта, така трансформація може бути інструментом тиску на державні інститути та спробою сформувати атмосферу політичної нестабільності. Додатковим фактором він називає синхронність судових процесів і санкційних рішень, які створюють ризики для обох фігур.

У цьому контексті внутрішня політична конфронтація розглядається не як ідеологічна боротьба, а як механізм самозбереження. Експерт також підкреслює, що подібні сценарії мають наслідки не лише для конкретних персоналій, а й для загальної довіри суспільства до політичної системи, особливо в умовах війни та зовнішнього тиску.

Тим часом в Україні нововведення щодо відстрочки від мобілізації.

теги
