Зеленский после визита в США провел встречу с Дудой

Зеленский после визита в США провел встречу с Дудой

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22.12.2022 16:54

Укринформ

Президент Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Польши Анджеем Дудой.

Об этом глава Украинского государства сообщил в Фейсбуке, передает Укринформ.

“По дороге домой встретился с другом Украины – Президентом Польши Анджеем Дудой. Подвели итоги года, который принес исторические вызовы из-за полномасштабной войны. Обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействия на международном уровне в 2023 году», – отметил Зеленский.

Источник: Официальный канала Президента Украины

Президент поблагодарил польского коллегу за неизменную и мощную поддержку.

Как рассказали в пресс-службе ОП, президенты коснулись широкого спектра тем с акцентом на усилении обороноспособности Украинского государства и гуманитарных вопросах, которые чрезвычайно важны, в частности, для украинских временных переселенцев, которые были вынуждены выехать из Украины, спасаясь от войны.

Как сообщалось, накануне Президент Владимир Зеленский совершил визит в Соединенные Штаты Америки, где встретился с Президентом США Джозефом Байденом и выступил в Конгрессе.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ