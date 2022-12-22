Зеленский после визита в США провел встречу с Дудой
Зеленский после визита в США провел встречу с Дудой
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22.12.2022 16:54
Укринформ
Президент Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Польши Анджеем Дудой.
Об этом глава Украинского государства сообщил в Фейсбуке, передает Укринформ.
“По дороге домой встретился с другом Украины – Президентом Польши Анджеем Дудой. Подвели итоги года, который принес исторические вызовы из-за полномасштабной войны. Обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействия на международном уровне в 2023 году», – отметил Зеленский.
Источник: Официальный канала Президента Украины
Президент поблагодарил польского коллегу за неизменную и мощную поддержку.
Как рассказали в пресс-службе ОП, президенты коснулись широкого спектра тем с акцентом на усилении обороноспособности Украинского государства и гуманитарных вопросах, которые чрезвычайно важны, в частности, для украинских временных переселенцев, которые были вынуждены выехать из Украины, спасаясь от войны.
Как сообщалось, накануне Президент Владимир Зеленский совершил визит в Соединенные Штаты Америки, где встретился с Президентом США Джозефом Байденом и выступил в Конгрессе.
Фото: ОП
По материалам: Укринформ