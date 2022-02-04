У Путина есть миссия, он не остановится в Киеве -дипломат

Если мы допустим использование вооруженного нападения как инструмента государственной политики, это может привести к разрушению международного порядка, основанного на правилах. Такое мнение выразил Збигнев Рау, глава польского МИД.

Польский министр согласился с позицией, что «у Путина есть миссия, и он не остановится в Киеве, а Польша, Финляндия и страны Балтии также могут оказаться в зоне риска», пишет Первая Лента со ссылкой на Interia.

«Любая эскалация вызовет не только огромные человеческие страдания, но и серьезные политические, стратегические, экономические и военные последствия. Ситуация может очень быстро выйти из-под контроля и втянуть Европу в огромный, многоплановый кризис безопасности невиданного со времен Второй мировой войны масштаба», — заявил глава польской дипломатии на открытии слушаний по польскому председательству в ОБСЕ.

Збигнев Рау большую часть своего выступления посвятил кризису вокруг Украины перед Комитетом по сотрудничеству и безопасности в Европе. Как он подчеркнул, ставки в нынешнем кризисе, связанном с концентрацией российских войск вокруг Украины, «не могут быть выше», потому что это глобальный международный порядок, основанный на принципах, закрепленных, в том числе, в Уставе Организации Объединенных Наций, в разработке которого участвовали Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, Вацлав Гавел и Иоанн Павел II.

Ранее американская разведка узнала план нападения РФ на Украину.