Білорусь закрила доступ до лісів у 19 районах, що прилягають до кордонів з Україною, Польщею та Литвою.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Swiatskarpet.

Ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун припускає, що такі обмеження можуть використовувати для прихованого переміщення військ або як спосіб психологічного тиску на сусідні держави. Ці кроки змушують Україну переглянути розташування резервів і посилити охорону північних рубежів.

Ключові стратегічні напрямки

Волинський напрямок: загроза в районах Ковеля та Луцька, щоб Україна утримувала резерви біля північного кордону.

Сарни–Рівне–Вараш: важлива територія через залізницю та Рівненську АЕС.

Сувальський коридор: ділянка між Білоруссю та Калінінградом, важлива для логістики.

Психологічний ефект: обмеження можуть створювати напругу, без фактичного наступу, змушуючи сусідів зосереджуватися на прикордонних регіонах.

Потенційні наслідки

Закриття лісів впливає на місцевих жителів, туристів і прикордонні служби. Воно може бути частиною стратегічного маневру, який не пов’язаний із реальним вторгненням, але змушує сусідні країни змінювати свої оборонні плани.

Тим часом Польща готується до оборони.