Гаряча фаза війни може закінчитися до листопада: Зеленський озвучив новий прогноз

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з депутатами фракції «Слуга народу» допустив, що гаряча фаза війни може завершитися до листопада 2026 року.

Про це повідомляє «ПЛ».

Що заявив Зеленський

За даними українських ЗМІ, цю інформацію після закритої зустрічі підтвердила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, яка була присутня на розмові. Йдеться не про гарантовану дату завершення війни, а про політико-військовий прогноз, який залежить від кількох ключових умов. Найважливішою з них названо надання Україні реальних гарантій безпеки, які мають не дозволити Росії використати паузу для нового наступу. Саме тому листопад у цій заяві звучить не як обіцянка миру, а як можливе вікно для припинення найактивнішої фази бойових дій. (ТСН.ua)

Чому саме листопад

Заява про листопад з’явилася на тлі активних дискусій про майбутній мирний трек, роль партнерів і можливі переговорні формати. За словами Василевської-Смаглюк, значна частина зустрічі була присвячена саме перспективі завершення гарячої фази війни, а не внутрішньополітичним питанням. Зеленський, за її словами, також очікує визначення європейського модератора мирного процесу та прибуття делегації зі США. Окремо наголошувалося, що Київ намагається не допустити переговорів про Україну без участі України. Це означає, що прогноз до листопада прив’язаний не лише до ситуації на фронті, а й до дипломатичної конфігурації навколо майбутніх домовленостей.

Які умови можуть вплинути на прогноз

Сама формула «гаряча фаза може закінчитися» не означає автоматичного припинення війни в юридичному чи політичному сенсі. Вона може передбачати зменшення інтенсивності бойових дій, припинення масованих ударів, фіксацію лінії зіткнення або перехід до переговорного режиму. Водночас у Зеленського підкреслюють, що головне завдання — не дати Росії використати будь-яку паузу для перегрупування та нового наступу. За інформацією 24 Каналу, в Офісі Президента підтвердили, що Зеленський справді говорив про таке сподівання, але наголосили: йдеться про план і певні обставини, а не про безумовний сценарій. Для українців важливо розуміти різницю між завершенням гарячої фази, припиненням вогню та повним завершенням війни.

Передусім прогноз залежить від комплексу військових, дипломатичних і безпекових чинників. Один фактор окремо не може гарантувати стабільного результату, адже Росія неодноразово використовувала паузи для посилення тиску. Саме тому гарантії безпеки у цій дискусії мають не декларативне, а практичне значення. Вони повинні відповідати на питання, що станеться, якщо РФ порушить домовленості. Найбільш важливими виглядають такі умови:

реальні гарантії безпеки для України від міжнародних партнерів;

збереження достатньої військової підтримки та обороноздатності;

контроль за можливим припиненням вогню або лінією розмежування;

участь України у всіх переговорах щодо майбутнього миру;

недопущення ситуації, коли Росія отримає час для нового наступу.

Що може означати завершення гарячої фази

Завершення гарячої фази не обов’язково означає повну нормалізацію життя вже наступного дня. У практичному сенсі це може бути перехід від інтенсивних бойових дій до режиму стримування, моніторингу та дипломатичного тиску. Радник Офісу Президента Михайло Подоляк раніше припускав, що активна фаза війни може зупинитися восени, якщо російський літній наступ остаточно провалиться. У такому сценарії можуть ітися про припинення ударів, фіксацію позицій, залучення посередників і механізми контролю. Але навіть за такого розвитку подій Україна залишатиметься перед складним завданням: не дозволити замороженню конфлікту стати пасткою для майбутньої безпеки.

Формулювання Що воно може означати Чому це важливо Гаряча фаза війни Найінтенсивніші бойові дії, удари та наступальні операції Її завершення не дорівнює автоматичному миру Гарантії безпеки Механізми захисту України після можливих домовленостей Вони мають стримувати РФ від нового нападу Мирний трек Дипломатичний процес за участю України та партнерів Визначає формат майбутніх переговорів Листопад 2026 року Орієнтовний можливий термін, а не гарантована дата Прогноз залежить від фронту й партнерів

Чому прогноз викликав обережну реакцію

Заява Зеленського швидко стала однією з головних політичних тем, бо українське суспільство гостро реагує на будь-які сигнали щодо можливого завершення війни. Водночас частина політиків і коментаторів сприйняла прогноз стримано, адже попередні очікування щодо термінів не завжди збігалися з реальністю. Народний депутат Ярослав Железняк, за даними 5 каналу, скептично описав чергове озвучення можливої дати та зазначив, що подібні прогнози вже лунали раніше. Така реакція показує: суспільний запит на мир дуже високий, але довіра до конкретних дат залишається обережною. Найбезпечніший підхід до цієї заяви — сприймати її як сигнал про активізацію політичного планування, а не як готовий календар завершення війни.

Що варто очікувати далі

Найближчими місяцями головними індикаторами стануть ситуація на фронті, позиція США, роль Європи та зміст можливих гарантій безпеки. Якщо Україна зможе зберегти або посилити військову перевагу на окремих напрямках, дипломатичні позиції Києва будуть сильнішими. Якщо партнери запропонують не загальні політичні формули, а конкретні механізми реагування на нову агресію, сценарій припинення гарячої фази стане реалістичнішим. Однак будь-які домовленості матимуть сенс лише тоді, коли вони не створять для Росії можливості перегрупуватися і повторити наступ. Саме тому заява про листопад важлива не датою сама по собі, а тим, що вона показує: українська влада вже працює над сценаріями переходу від війни високої інтенсивності до нового безпекового режиму.

Тим часом РФ розпочала удари по об’єктах водопостачання Києва.