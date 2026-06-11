У Путіна зробили нову заяву щодо листа Зеленського: Лавров про «нечемність» лідера України

У Москві знову відреагували на відкритий лист Володимира Зеленського до Володимира Путіна, який став однією з найгучніших дипломатичних тем останніх днів.

Про це повідомляє «ПЛ».

Що сталося навколо листа Зеленського

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не отримувала це звернення офіційними дипломатичними каналами. Водночас у Кремлі вже коментували сам зміст листа та намагалися змістити увагу з мирної пропозиції на тон українського президента. Саме тому в інформаційному полі з’явилася теза про «нечемність» Зеленського, яку російська сторона використовує як політичний аргумент. Суть ситуації полягає не лише в самому листі, а й у тому, як Москва намагається пояснити небажання переходити до прямої розмови про завершення війни.

Що саме запропонував президент України

У відкритому зверненні Зеленський запропонував Путіну особисту зустріч, яка могла б стати початком реального політичного діалогу. Український президент наголосив, що ключові питання війни мають вирішувати саме лідери, а не нескінченні технічні групи чи формальні посередники. У листі також ішлося про повне припинення вогню на час переговорів, обмін полоненими та повернення цивільних і дітей, вивезених під час війни. Київ запропонував нейтральні майданчики для зустрічі, серед яких можуть бути країни, що традиційно приймали переговори про війну і мир. Це зробило звернення не просто політичним жестом, а спробою публічно зафіксувати конкретну рамку для переговорів.

Чому Москва говорить про «нечемність»

Російська реакція показала, що Кремль більше зосередився на формі листа, ніж на його змісті. Путіну, за повідомленнями ЗМІ, не сподобалися згадки про його вік, тривалість перебування при владі та особисту відповідальність за війну. Для Москви такі формулювання стали приводом говорити про «хамство» або «нечемність», хоча сам лист містив конкретні пропозиції щодо зустрічі та припинення бойових дій. Така риторика може бути зручною для російської пропаганди, бо дозволяє уникати відповіді на головне питання: чи готовий Кремль до реального припинення війни. Коли політична відповідь підмінюється образою на тон, це часто означає, що зміст пропозиції є незручним для адресата.

Ключові позиції сторін

Ситуація навколо листа має кілька важливих рівнів, які варто розділяти. Один рівень — це публічна дипломатія, де Зеленський звертається до Путіна напряму. Другий рівень — офіційні канали, про які говорить Лавров. Третій рівень — інформаційна реакція Кремля, що намагається представити лист не як мирну ініціативу, а як політичний виклик. Саме це створює складну картину, у якій кожна сторона намагається нав’язати свою інтерпретацію подій.

Питання Позиція України Реакція Росії Особиста зустріч Зеленський пропонує прямий діалог із Путіним Москва не демонструє готовності до швидкої зустрічі Припинення вогню Україна готова до тиші на час переговорів Кремль не дав чіткої згоди Дипломатичні канали Київ заявляв про намір передати лист офіційно Лавров каже, що лист не надходив дипломатичним шляхом Тон звернення Жорстка політична мова про відповідальність за війну Росія називає тон неприйнятним або «нечемним»

Що важливо знати читачам

У цій історії важливо не загубитися в емоційних формулюваннях, які активно використовує російська сторона. Заява Лаврова про те, що лист не надходив дипломатичними каналами, не скасовує факту його публічного оприлюднення. Критика тону також не відповідає на запитання, чи готова Росія до припинення вогню, обміну полоненими та зустрічі лідерів. Для України цей лист є способом винести відповідальність за продовження війни у публічну площину. Для Кремля ж зручніше обговорювати «нечемність», ніж говорити про конкретні кроки до миру.

Варто звернути увагу на кілька головних моментів:

лист Зеленського був публічним політичним зверненням до Путіна;

Київ запропонував особисту зустріч на нейтральному майданчику;

Україна заявила про готовність до припинення вогню на час переговорів;

Москва відповідає переважно через критику форми та тону;

заява Лаврова стосується саме дипломатичних каналів, а не існування самого листа;

інформаційна реакція Кремля може бути спробою уникнути прямої відповіді на мирну пропозицію.

Які наслідки може мати ця заява

Нова заява Лаврова навряд чи означає швидкий прорив у переговорах, але вона показує нервову реакцію Москви на публічну ініціативу Києва. Якщо Росія продовжить говорити лише про форму листа, це посилить враження, що Кремль не хоче переходити до предметної розмови про завершення війни. Для міжнародних партнерів України така ситуація може стати додатковим аргументом на користь тиску на Москву. Водночас Київ отримує можливість демонструвати, що саме Україна пропонує конкретні кроки, а Росія відповідає риторичними претензіями. Політична вага листа полягає в тому, що він змушує Кремль або відповідати по суті, або відкрито показувати небажання говорити про мир.

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