Полтава опинилася в центрі мовної дискусії після рішення міської ради щодо російськомовного культурного продукту.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на офіційний YouTube Полтавської міської ради.

У публічному просторі цю ініціативу вже називають «повною забороною російської мови», однак юридично формулювання є точнішим: ідеться не про приватне спілкування людей, а про заборону російськомовного культурного продукту в Полтаві у публічних місцях. 29 травня 2026 року депутати Полтавської міської ради підтримали мораторій на публічне використання такого контенту на території громади: за проголосували 34 депутати, один утримався. Рішення стосується музики, фільмів, вистав, концертів, книг, культурно-освітніх послуг та інших форматів, які створені або представлені російською мовою.

Що саме ухвалила Полтавська міська рада

Нова ініціатива має назву «Про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Полтавської міської територіальної громади». Це означає, що місцева влада хоче прибрати з публічного простору громади контент, який може сприйматися як частина російського культурного та інформаційного впливу. У пояснювальній записці до документа зазначається, що рішення пов’язане із захистом українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора. Також у документі наголошується на необхідності зміцнення національної ідентичності, збереження культури, традицій та історичної пам’яті.

Важливо розуміти головне: у Полтаві не заборонили людям говорити російською між собою, але обмежили публічне поширення російськомовного культурного продукту.

Де діятиме нове обмеження

Мораторій поширюється на публічний простір Полтавської громади. За повідомленнями місцевих та національних медіа, російськомовний культурний продукт не можна буде публічно використовувати у громадських місцях, закладах культури, торговельних закладах, кафе, ресторанах та сфері обслуговування. Це також може стосуватися просторів, де збираються люди для відпочинку, навчання, перегляду вистав або прослуховування музики. Рішення має практичне значення для організаторів заходів, закладів громадського харчування, магазинів, культурних центрів і комунальних установ.

Під дію мораторію можуть підпадати такі формати:

російськомовні пісні та музичні записи;

фільми, відео та інший аудіовізуальний контент російською;

концерти з російськомовним репертуаром;

театральні та циркові вистави російською мовою;

культурно-освітні заходи з використанням російськомовного продукту;

публічне демонстрування книг, альбомів та інших культурних матеріалів російською.

Чи йдеться про повну заборону російської мови

Фраза «у Полтаві повністю заборонили російську мову» звучить гучно, але вона не зовсім точно передає зміст рішення. Мораторій не регулює приватне спілкування у родині, між друзями або близькими знайомими. У поясненнях до документа публічне використання описується як виконання, показ, демонстрація чи інше представлення продукту аудиторії, яка не належить до приватного кола. Саме тому рішення варто розглядати як обмеження культурного контенту в публічному просторі, а не як заборону мови у побуті.

Питання Що означає рішення Чи можна спілкуватися російською приватно Так, приватне спілкування не є предметом цього мораторію Чи можна вмикати російськомовну музику в кафе Публічне відтворення такого контенту підпадає під обмеження Чи стосується це концертів Так, російськомовний репертуар у публічному форматі обмежується Чи діє рішення лише в Полтаві Рішення стосується Полтавської міської територіальної громади Як довго діятиме мораторій За повідомленнями медіа, до припинення окупації українських територій РФ

Чому рішення викликало резонанс

Мовне питання в Україні залишається чутливим, особливо після початку повномасштабної війни. Для частини суспільства такі рішення є логічним продовженням політики захисту українського культурного простору. Для інших важливо, щоб будь-які обмеження були юридично точними та не створювали хибного враження про втручання в приватне життя. У випадку Полтави влада робить акцент саме на публічному використанні російськомовного культурного продукту. Тому найважливіше для читачів — відділяти політичні заголовки від фактичного змісту документа.

Це рішення не про заборону розмов, а про зміну правил для публічного простору міста.

Як це може вплинути на бізнес, культуру та заклади

Для бізнесу найпомітніші зміни можуть стосуватися музичного супроводу, відеоконтенту, афіш, заходів і розважальних програм. Закладам громадського харчування, магазинам, салонам, культурним просторам та організаторам подій доведеться уважніше перевіряти, який контент звучить або демонструється для відвідувачів. Комунальні заклади також мають адаптувати свою діяльність до нового рішення. Виконавчі органи міськради, за даними Інституту масової інформації, мають упродовж місяця поінформувати комунальні підприємства, установи та заклади про нові правила.

Що варто знати жителям Полтави

Жителям Полтави варто сприймати рішення не як побутову заборону, а як зміну правил для культурного й інформаційного середовища громади. Якщо людина слухає музику вдома, дивиться фільм приватно або спілкується з близькими, це не є предметом мораторію. Але якщо російськомовний контент транслюється в закладі, на концерті, під час публічного заходу або в іншому відкритому просторі, це вже може підпадати під нові обмеження. У ширшому контексті Полтава стала ще одним українським містом, яке посилює місцеву мовно-культурну політику під час війни. Раніше аналогічний мораторій у травні 2026 року ухвалили в Кременчуці.

На цьому фоні повідомлялося про те, що гаряча фаза війни може закінчитися до листопада