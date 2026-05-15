У Нікополі проводять евакуацію: стало відомо, із чим це пов’язано

У частині Нікопольського району Дніпропетровської області оголосили обов’язкову евакуацію населення.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на офіційний «Фейсбук» міської ради міста.

Відповідне рішення ухвалили через безпекову ситуацію та постійну загрозу для цивільних мешканців регіону. Про це повідомили у Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

За офіційною інформацією, евакуація стосується сімей із дітьми, які проживають у кількох населених пунктах району. Також заходи охоплюють частину вулиць у містах Нікополь та Марганець. Загалом планується евакуювати понад 1100 осіб.

Влада пояснює, що рішення пов’язане з необхідністю мінімізувати ризики для цивільного населення в умовах постійної небезпеки. Особливу увагу приділяють дітям та родинам, які перебувають у районах підвищеної загрози. За попередніми даними, процес евакуації планують провести упродовж одного місяця.

Експерти з безпеки зазначають, що подібні рішення ухвалюються у випадках, коли ситуація потребує довгострокових превентивних заходів для захисту населення. Водночас місцева влада та профільні служби мають забезпечити координацію перевезення людей, тимчасове розміщення та надання необхідної допомоги.

Аналітики наголошують, що Нікопольський район уже тривалий час перебуває у зоні підвищеної небезпеки, через що питання безпеки цивільних залишається одним із ключових для регіону. Саме тому евакуаційні заходи розглядаються як інструмент зниження ризиків для населення.

У владі закликають мешканців відповідально ставитися до офіційних повідомлень та дотримуватися рекомендацій профільних служб під час організації евакуації.

