Що змінюється для абонентів

Мобільний оператор «Київстар» з 1 липня 2026 року припиняє підтримку одного зі старих способів поповнення рахунку. Йдеться про послугу «Мобільний Платіж», яка працювала через коротку USSD-команду *134# та голосове меню за номером 899. Після цієї дати абоненти більше не зможуть використовувати ці канали для внесення коштів на мобільний рахунок. У компанії пояснили рішення тим, що такі способи поступово втрачають актуальність для користувачів. Про це повідомляє «ПЛ».

Чому вимикають *134# і номер 899

У «Київстарі» зазначають, що абоненти дедалі частіше обирають цифрові сервіси для оплати мобільного зв’язку. Це пов’язано з поширенням смартфонів, банківських застосунків та онлайн-платежів, які дозволяють поповнити рахунок швидше й зручніше. Раніше команда *134# була корисною для тих, хто хотів провести оплату без складних дій у застосунку. Однак зараз більшість клієнтів надає перевагу сучаснішим інструментам.

«Абоненти обирають для поповнення доступні сучасні цифрові сервіси», — повідомили в компанії.

Що таке USSD-команда

USSD — це технологія коротких запитів, які вводяться на телефоні у форматі *XXX#. Такий спосіб не потребує мобільного інтернету та дозволяє швидко викликати сервісне меню оператора. Наприклад, команда *134# відкривала інтерактивне меню для поповнення рахунку з банківської картки прямо з телефона. Саме тому цим способом часто користувалися абоненти, яким було важливо провести платіж без застосунку або сайту.

Як тепер поповнити рахунок «Київстар»

Після вимкнення старого каналу абонентам залишаться інші варіанти оплати. Найзручнішими способами будуть офіційні цифрові сервіси оператора. Також можна користуватися банківськими застосунками і платіжними платформами, якщо вони підтримують поповнення мобільного рахунку.

Поповнити рахунок можна через:

застосунок «Мій Київстар»;

офіційний сайт оператора;

банківські застосунки;

інші доступні платіжні сервіси.

На що звернути увагу користувачам

Абонентам, які звикли до команди *134# або дзвінка на 899, варто заздалегідь перейти на інший спосіб оплати. Особливо це стосується літніх користувачів і тих, хто рідко користується мобільними застосунками. Краще заздалегідь встановити «Мій Київстар» або перевірити можливість поповнення через банк. Так після 1 липня не виникне ситуації, коли звичний спосіб уже не працює, а новий ще не налаштований.

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