Арахамія розмовляв з Путіним: у Financial Times з’явилась нова інформація

Навколо можливих таємних контактів між Києвом і Москвою з’явилась нова хвиля обговорень після публікації про роль російського бізнесмена Романа Абрамовича.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Financial Times.

За даними видання, президент України Володимир Зеленський у травні запросив Абрамовича до Києва, щоб передати Володимиру Путіну сигнал про готовність до прямої зустрічі. Після цього в інформаційному просторі також з’явилася версія, що голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія нібито коротко говорив із Путіним телефоном під час окремого контакту за участю Абрамовича. Водночас цю інформацію потрібно розглядати обережно, адже офіційного підтвердження такої розмови на момент появи повідомлень не було. Головна інтрига цієї історії не лише в самій можливій розмові, а в тому, що навколо мирних ініціатив знову з’явилися неформальні посередники.

Що повідомила Financial Times

Financial Times написала, що Зеленський намагався використати Абрамовича як канал для передання повідомлення Путіну щодо можливості прямих мирних переговорів. За інформацією видання, йшлося не про публічний дипломатичний формат, а про спробу передати сигнал через людину, яка вже раніше фігурувала в неформальних контактах між Україною та Росією. Абрамович не вперше згадується у контексті переговорів, адже ще у 2022 році його називали одним із посередників під час ранніх раундів перемовин. Нова інформація важлива тому, що вона з’явилася на тлі спроб України домогтися особистої зустрічі Зеленського з Путіним. Такий формат, за логікою Києва, міг би стати найкоротшим шляхом до обговорення припинення бойових дій, але Москва публічно демонструє небажання йти на реальний компроміс.

Звідки взялася версія про Арахамію

Повідомлення про те, що Давид Арахамія нібито розмовляв із Путіним телефоном, з’явилося вже після публікації Financial Times і стало окремою інформаційною лінією. За цією версією, розмова могла відбутися під час зустрічі Арахамії з Абрамовичем, а сам контакт був коротким і неформальним. Важливо, що ця інформація наразі не має рівня офіційного підтвердження від української влади, Офісу президента чи самого Арахамії. Тому у матеріалах коректніше використовувати формулювання «нібито», «за даними ЗМІ» або «за версією джерел», а не подавати розмову як беззаперечний факт. У політичних темах різниця між підтвердженим фактом і повідомленням джерела має принципове значення.

Роль Абрамовича у цій історії

Роман Абрамович уже неодноразово згадувався як неформальний учасник або посередник у комунікації між Україною та Росією. У перші місяці повномасштабного вторгнення його роль пояснювали тим, що він мав можливість передавати сигнали між сторонами, які офіційно перебували в стані повного політичного розриву. Пізніше такі контакти переважно пов’язували з гуманітарними питаннями, обмінами та спробами підтримувати мінімальні канали зв’язку. Нинішня історія знову повертає Абрамовича в центр уваги, бо йдеться вже не лише про технічний контакт, а про можливість передання політичного меседжу Путіну. Для України така схема може виглядати вимушеною, адже прямий дипломатичний канал із Москвою фактично не працює як інструмент довіри.

Ключові елементи ситуації

Елемент Що відомо Що залишається незрозумілим Публікація Financial Times Видання повідомило про спробу Зеленського передати сигнал Путіну через Абрамовича Наскільки детально був сформульований цей сигнал Зустріч Зеленського з Абрамовичем Зеленський підтвердив, що Абрамович приїжджав до Києва Які саме гарантії або умови обговорювалися Версія про Арахамію У ЗМІ з’явилося повідомлення про нібито коротку телефонну розмову з Путіним Офіційного підтвердження цієї розмови немає Реакція Путіна Путін публічно заявляв, що не бачить сенсу в зустрічі із Зеленським Чи була ця позиція остаточною або демонстративною Переговорний трек Україна намагається просувати ідею прямої зустрічі Чи готова Росія до будь-якого реального компромісу

Чому це стало резонансним

Ця історія стала резонансною з кількох причин. По-перше, будь-який можливий контакт із Путіним викликає гостру реакцію в українському суспільстві, особливо коли йдеться не про офіційний переговорний формат, а про неформальні канали. По-друге, Давид Арахамія вже був пов’язаний із переговорним процесом 2022 року, тому згадка його імені одразу повертає увагу до старих дискусій про умови, які тоді пропонувалися Україні. По-третє, роль Абрамовича залишається суперечливою, адже він є російським олігархом, але водночас уже фігурував як посередник у контактах між сторонами. По-четверте, історія з’явилася саме тоді, коли Зеленський знову просуває ідею прямої зустрічі з Путіним. Саме тому навіть непідтверджена деталь про розмову Арахамії швидко стала політичною темою дня.

Найважливіші моменти, які потрібно розділяти:

Financial Times повідомила про роль Абрамовича у переданні сигналу від Зеленського до Путіна;

Зеленський підтвердив сам факт зустрічі з Абрамовичем у Києві;

версія про телефонну розмову Арахамії з Путіним наразі не має офіційного підтвердження;

Путін публічно відкинув ідею швидкої особистої зустрічі із Зеленським;

тема знову показала, що переговорний процес навколо війни часто відбувається не лише публічно, а й через закриті канали.

Як це пов’язано з мирними переговорами

Україна останнім часом посилює дипломатичну лінію навколо ідеї прямої зустрічі Зеленського з Путіним. Київ фактично намагається показати міжнародним партнерам, що готовий до переговорів, але не готовий до капітуляційних умов. Росія, навпаки, продовжує публічно наполягати на своїх максималістських вимогах, включно з територіальними претензіями. На цьому тлі неформальні контакти можуть виконувати роль тесту: сторони перевіряють, чи є хоча б мінімальний простір для політичного маневру. Однак сама наявність таких каналів ще не означає, що переговори близькі до результату.

Що означає ця інформація для України

Для українського суспільства така інформація є чутливою, бо будь-які контакти з Росією після років повномасштабної війни сприймаються через призму безпеки, довіри та ціни можливих домовленостей. Якщо контакт справді був, важливо розуміти його зміст, статус і політичні наслідки. Якщо ж ідеться лише про непідтверджену версію, її використання може стати частиною інформаційної боротьби навколо переговорної теми. У будь-якому разі публікація Financial Times показала, що закриті канали між сторонами або навколо сторін досі можуть існувати. Для читачів головне — не плутати дипломатичний сигнал, політичну версію і підтверджений факт.

На що звертати увагу далі

Далі важливими будуть офіційні реакції української влади, самого Давида Арахамії, Офісу президента та міжнародних партнерів. Якщо інформація про телефонну розмову отримає підтвердження, вона може стати однією з головних політичних тем найближчих днів. Якщо ж підтвердження не буде, історія залишиться на рівні версії про можливі неформальні контакти. Окремо варто стежити за новими заявами Зеленського щодо прямої зустрічі з Путіним, адже саме ця тема лежить в основі публікації Financial Times. Також важливо оцінювати позицію Кремля не за окремими фразами, а за реальними діями на фронті, у дипломатії та в питанні припинення вогню.

Тим часом у Полтаві повністю заборонили російську мову.