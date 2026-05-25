РФ розпочала удари по об’єктах водопостачання Києва: наслідки і прогнози

Російські атаки по Києву знову актуалізували питання безпеки критичної інфраструктури, зокрема систем водопостачання.

Про це повідомляє «ПЛ».

Після масованої атаки 24 травня у медіа з’явилися повідомлення про удар по об’єкту, пов’язаному з водною інфраструктурою столиці, однак «Київводоканал» заявив, що водопостачання Києва здійснюється у повному обсязі, без перебоїв і обмежень. Водночас сама поява таких повідомлень показує, що водна система міста залишається одним із потенційно вразливих напрямків під час російських ударів.

Раніше, у січні 2026 року, після обстрілів у Києві вже фіксувалися проблеми з водопостачанням через знеструмлення об’єктів водопровідної інфраструктури. Для мешканців столиці головний висновок простий: навіть коли вода є, запас на випадок надзвичайної ситуації має бути вдома завжди.

Що відомо про ситуацію у Києві

Станом на 24 травня офіційно повідомлялося про тяжкі наслідки російської атаки на Київ: є загиблі та десятки постраждалих. За даними міської влади, кількість постраждалих зросла до 86 осіб, серед них є діти. На тлі цієї атаки окрему увагу привернули повідомлення про можливу загрозу для об’єктів водопостачання. Водночас комунальні служби заявили, що система працює у штатному режимі, а водопостачання міста не обмежене. Це означає, що панікувати не варто, але ігнорувати ризики також небезпечно.

Чому водопостачання є критично важливою ціллю

Водопостачання — це не лише комфорт у квартирах, а й санітарна безпека, робота лікарень, укриттів, пожежних служб і підприємств. Якщо об’єкти водної інфраструктури знеструмлюються або пошкоджуються, перебої можуть виникати навіть без прямого знищення насосних станцій чи мереж. Саме тому атаки по енергетиці часто автоматично впливають і на воду, тепло та каналізацію. У січні в Києві вже були випадки, коли через обстріли частина районів залишалася без води або мала знижений тиск. Найбільший ризик для міста — не один окремий удар, а ланцюгова реакція між електрикою, насосами, теплом і водою.

Можливі наслідки для мешканців

Поки водопостачання працює, киянам не потрібно створювати ажіотаж або скуповувати воду у великих обсягах. Але базовий запас води вдома є розумним елементом безпеки, особливо в умовах регулярних атак. У разі перебоїв першими можуть постраждати верхні поверхи багатоповерхівок, райони зі складною гідравлікою мережі та будинки, залежні від насосного обладнання. Також можливі тимчасові проблеми з гарячою водою, опаленням або тиском у системі. Для міста важливо не лише швидко ремонтувати пошкодження, а й мати резервні джерела живлення для критичних об’єктів.

Що варто мати вдома

Підготовка до можливих перебоїв не означає очікування катастрофи. Це звичайна побутова обережність, яка вже стала частиною життя у великому місті під час війни. Найкраще зробити невеликий запас заздалегідь, а не тоді, коли проблема вже виникла. Особливо це важливо для родин із дітьми, літніми людьми, домашніми тваринами або людьми з хронічними захворюваннями. У квартирі бажано мати:

питну воду з розрахунку хоча б на 2–3 дні;

окремий запас технічної води;

вологі серветки, антисептик і базові засоби гігієни;

ємності для швидкого набору води;

заряджені павербанки і ліхтарик;

фільтр або засоби для кип’ятіння води.

Які прогнози для столиці

Найімовірніший сценарій — точкові або тимчасові перебої у разі нових атак, особливо якщо удари будуть спрямовані по енергетиці або критичній інфраструктурі. Повний і тривалий колапс водопостачання Києва виглядає менш імовірним, адже міські служби вже мають досвід аварійного реагування, резервування та швидкого відновлення роботи мереж. Водночас загроза повторних атак залишається реальною, тому ситуація може змінюватися дуже швидко. Для мешканців найкраща стратегія — не панікувати, але мати мінімальний запас води й орієнтуватися лише на офіційні повідомлення. Стійкість Києва залежить не лише від комунальних служб, а й від спокійної та підготовленої поведінки самих мешканців.

Тим часом Білорусь закрила доступ до лісів у 19 районах біля кордонів з Україною.