Як правильно пишеться слово «виїзджати» або «виїжджати»: пояснення лінгвістів

Серед поширених мовних помилок в українській мові часто трапляється слово «виїзджати», хоча правильно писати «виїжджати».

Про це повідомляє «ПЛ».

Саме ця форма відповідає нормам сучасної української літературної мови й уживається тоді, коли йдеться про рух звідкись назовні, від’їзд або регулярну дію. Наприклад, правильно казати: «Ми плануємо виїжджати рано-вранці», «Автобус буде виїжджати з вокзалу о сьомій», «Не варто виїжджати без документів». Помилка виникає через те, що люди орієнтуються на слово «виїзд» і намагаються перенести літери «зд» у дієслово. Однак у дієслові працює інша словотвірна модель, тому нормативною є форма з поєднанням «ждж».

Чому правильно саме «виїжджати»

Лінгвісти пояснюють, що слово «виїжджати» пов’язане з дієсловами руху й утворене за тією ж моделлю, що й «заїжджати», «приїжджати», «об’їжджати», «під’їжджати». У таких словах після префікса та кореневої частини з’являється характерне для української мови поєднання ждж. Саме тому написання «виїзджати» не вважається правильним, навіть якщо воно здається логічним через іменник «виїзд». Треба розрізняти: «виїзд» — це іменник, а «виїжджати» — дієслово недоконаного виду. Коротке правило просте: якщо йдеться про дію, пишемо «виїжджати», а не «виїзджати».

Як не плутати «виїзд» і «виїжджати»

Найчастіше помилка з’являється саме через близькість слів «виїзд» і «виїжджати», але вони мають різне граматичне значення. Іменник «виїзд» відповідає на питання «що?» і може означати дорогу, подію або місце, через яке можна залишити територію. Дієслово «виїжджати» відповідає на питання «що робити?» і позначає сам процес руху. Наприклад, правильно: «виїзд із двору перекрито», але «машина буде виїжджати з двору через десять хвилин». Якщо поставити питання до слова, помилку часто можна помітити ще до написання речення.

Щоб швидко запам’ятати правильну форму, варто тримати в голові кілька типових прикладів. Вони допомагають не лише не помилятися в одному слові, а й правильно писати цілу групу споріднених дієслів. Особливо це корисно для тих, хто часто пише новини, оголошення, інструкції або офіційні повідомлення. Ось найпростіша підказка:

правильно: виїжджати з міста;

правильно: заїжджати у двір;

правильно: приїжджати вчасно;

правильно: об’їжджати перешкоду;

неправильно: виїзджати, заїзджати, приїзджати.

Таблиця правильного написання

Сумнівна форма Правильно Приклад у реченні виїзджати виїжджати Ми будемо виїжджати о шостій ранку. заїзджати заїжджати Не потрібно заїжджати на тротуар. приїзджати приїжджати Гості почали приїжджати після обіду. об’їзджати об’їжджати Водіям доведеться об’їжджати ремонт дороги. під’їзджати під’їжджати Таксі вже почало під’їжджати до будинку.

Приклади правильного вживання у реченнях

Слово «виїжджати» доречно використовувати в побутовому, офіційному, новинному та розмовному стилях. Наприклад: «Колона транспорту почала виїжджати з міста ще вночі», «Водіям радять не виїжджати на трасу під час негоди», «Туристи планують виїжджати з готелю після сніданку». У кожному з цих речень йдеться про процес руху, тому форма з «ждж» є правильною. Водночас у реченні «виїзд із парковки тимчасово закритий» потрібен іменник «виїзд», а не дієслово. Саме контекст підказує, яку форму слід обрати, але написання дієслова залишається незмінним — «виїжджати».

Як запам’ятати норму без складних правил

Найпростіший спосіб уникнути помилки — запам’ятати не окреме слово, а цілий ряд: «їжджати», «виїжджати», «заїжджати», «приїжджати». Якщо в слові є значення руху й воно відповідає на питання «що робити?», майже завжди потрібне поєднання «ждж». Також допомагає перевірка через форми теперішнього часу: «я виїжджаю», «ти виїжджаєш», «вони виїжджають». У цих формах чітко видно, що літера «з» перед «дж» не пишеться. Тому у грамотному тексті слід використовувати лише форму «виїжджати», а варіант «виїзджати» залишити серед типових помилок.

Тим часом стало відомо, як українські стартапи виживають у кризу.