Стакани McDonald’s FIFA World Cup™ в Україні: як їх отримати, які ціни та що є в колекції

McDonald’s в Україні запустив спеціальне FIFA World Cup™ Меню, головною особливістю якого стали колекційні стакани з футбольними героями. Акція розрахована на гостей, які хочуть не лише замовити МакМеню®, а й отримати лімітований сувенір у футбольній стилістиці. Про це повідомляє «ПЛ».

За даними офіційної сторінки McDonald’s Україна, пропозиція діє у відкритих закладах мережі з 8 червня до 7 серпня 2026 року або до завершення запасів продукції. Стакани можна додати до МакМеню® в ресторані, через «Мобільне замовлення» в застосунку або через МакДелівері.

Які стакани McDonald’s з’явилися в Україні

До колекції FIFA World Cup™ увійшли шість дизайнів, присвячених футболу, відомим гравцям і фірмовому персонажу McDonald’s. Офіційна сторінка мережі зазначає, що гості можуть збирати стакани з Бекхемом, Анрі, Роналдінью, Ямалем, Соном і Грімасом. Такий набір виглядає орієнтованим не лише на фанатів футболу, а й на колекціонерів лімітованих брендованих речей. Водночас конкретний дизайн може бути доступний не в кожному ресторані, оскільки все залежить від фактичних залишків.

У футбольній колекції представлені такі стакани:

Девід Бекхем;

Тьєррі Анрі;

Роналдінью;

Ламін Ямаль;

Сон Хин Мін;

Грімас.

Ця колекція може швидко стати дефіцитною, адже стакани продаються лише в межах акції та тільки за наявності в конкретному закладі.

Як отримати стакан FIFA World Cup™ у McDonald’s

Щоб отримати стакан, потрібно обрати МакМеню® і додати до нього один із колекційних стаканів FIFA World Cup™. Це важлива умова, адже пропозиція працює не як звичайний окремий продаж сувеніра, а як доповнення до меню. Замовлення можна оформити на касі, через термінал самообслуговування, у застосунку McDonald’s або через МакДелівері. Перед оплатою варто перевірити, чи бере обраний ресторан участь в акції та чи залишилися стакани в наявності.

Де купити стакани McDonald’s в Україні

Стакани FIFA World Cup™ доступні у відкритих ресторанах McDonald’s на території України, а також у цифрових каналах замовлення. У ресторані їх можна додати до МакМеню® під час оформлення покупки. У застосунку McDonald’s пропозиція має відображатися в межах «Мобільного замовлення», якщо вона доступна для вибраного закладу. Через МакДелівері стакан також можна замовити разом із МакМеню®, але наявність залежить від ресторану, який обслуговує доставку.

Спосіб покупки Як отримати стакан Що перевірити перед оплатою Ресторан McDonald’s Додати стакан до МакМеню® на касі або терміналі Наявність конкретного дизайну Застосунок McDonald’s Оформити «Мобільне замовлення» Чи доступна акція в обраному закладі МакДелівері Замовити МакМеню® зі стаканом через доставку Чи є позиція в меню доставки

Скільки коштують стакани McDonald’s FIFA World Cup™

На офіційній сторінці McDonald’s Україна окрема ціна стакана в описі акції не вказана. У відкритих публікаціях користувачів у соцмережах фігурує орієнтовна доплата 79 грн за стакан до МакМеню®. Однак цю суму варто сприймати як попередню, оскільки вартість може залежати від формату замовлення, ресторану та актуальної пропозиції в застосунку. Найточнішу ціну краще перевіряти безпосередньо під час оформлення замовлення в McDonald’s, МакДелівері або мобільному застосунку.

Що ще входить до FIFA World Cup™ Меню

Окрім стаканів, у футбольному меню McDonald’s з’явився соус «Біг Мак», який можна додати до замовлення за наявності в ресторані. Він має впізнаваний смак із пікантними нотками маринованих огірків, гірчиці та легкої кислинки. Таке доповнення робить акцію не лише сувенірною, а й гастрономічною, адже гості можуть оновити звичне МакМеню® додатковим соусом. Для тих, хто збирає всю серію стаканів, варто враховувати строки акції: офіційно вона триває до 7 серпня 2026 року, але може завершитися раніше через відсутність продукції.

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