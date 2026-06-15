Коли в Україні відмічають День батька і що краще подарувати: дієві поради від спеціалістів

День батька в Україні — це не просто ще одна дата в календарі, а тепла нагода подякувати татові за підтримку, турботу, силу й щоденну присутність у житті родини.

Про це повідомляє «ПЛ».

Офіційно це свято відзначають щороку в третю неділю червня, тому дата змінюється залежно від календаря. У 2026 році День батька припадає на 21 червня, і саме цього дня українці вітатимуть татусів, дідусів, хрещених батьків та чоловіків, які стали важливою опорою для дітей. Свято варто сприймати не лише як формальний привід для подарунка, а як момент особистої уваги. Найцінніший подарунок для батька часто не найдорожчий, а той, у якому видно турботу, пам’ять і повагу.

Коли святкують День батька в Україні

В Україні День батька має офіційний статус і щороку припадає на третю неділю червня. Це зручно для родин, адже недільний день дозволяє спокійно зібратися разом, організувати сімейний обід, коротку поїздку або хоча б довшу телефонну розмову. У різні роки дата може випадати на різні числа, тому її краще перевіряти за календарем заздалегідь. У 2026 році святкування припадає на 21 червня. Така дата добре підходить для літніх форматів привітання: зустрічі на природі, домашнього свята, спільної прогулянки або невеликого сімейного сюрпризу.

Що подарувати татові на День батька

Подарунок на День батька краще обирати не за принципом «аби щось купити», а з урахуванням характеру, віку, звичок і реальних потреб тата. Психологи радять звертати увагу не лише на річ, а й на емоцію, яку вона створює. Якщо батько практичний, йому може сподобатися корисний аксесуар, інструмент, якісний гаманець, термочашка, набір для догляду або щось для автомобіля. Якщо він цінує враження, краще обрати квитки, спільну вечерю, сертифікат на масаж, риболовлю, майстер-клас або коротку подорож. Подарунок має говорити: «Я знаю, що тобі подобається», а не просто демонструвати бюджет.

Ідеї подарунків за характером тата

Перед покупкою варто подумати, який стиль життя веде батько і що справді може зробити його день приємнішим. Не завжди універсальні варіанти працюють краще за прості, але дуже особисті речі. Наприклад, чоловік, який любить домашній затишок, може більше зрадіти пледу або кріслу-гойдалці, ніж дорогому гаджету. А тато, який постійно щось ремонтує, оцінить якісний набір інструментів значно вище за сувенір. Ось кілька напрямів, які допоможуть швидко зорієнтуватися:

для практичного тата — інструменти, органайзер, ліхтарик, мультитул, якісна парасоля;

для тата-автомобіліста — пилосос для авто, тримач для телефона, набір для догляду за салоном;

для тата-гурмана — набір кави, спеції, м’ясні делікатеси, домашній святковий сніданок;

для активного тата — спортивна сумка, пляшка для води, фітнес-аксесуар, туристичний набір;

для емоційного подарунка — фотокнига, сімейне відео, лист подяки, спільна вечеря.

Таблиця подарунків на День батька

Тип батька Що подарувати Чому це доречно Практичний Інструменти, органайзер, мультитул Подарунок буде використовуватися в побуті Домашній Плед, чашка, настільна лампа Створює затишок і щоденний комфорт Автомобіліст Автоаксесуари, термокружка, пилосос Підходить для щоденних поїздок Любитель вражень Квитки, вечеря, подорож вихідного дня Дарує емоції, а не просто річ Сентиментальний Фотоальбом, лист, сімейне відео Підкреслює особисту цінність стосунків

Поради спеціалістів: як не помилитися з вибором

Фахівці з етикету радять уникати подарунків, які можуть натякати на вік, хвороби, втому або побутові обов’язки. Наприклад, ліки, медичні прилади чи занадто утилітарні речі краще дарувати лише тоді, коли тато сам про це просив. Психологи також наголошують, що для багатьох батьків важливіша не ціна, а участь дітей у підготовці привітання. Варто додати до подарунка кілька особистих слів, листівку або коротку подяку за конкретні речі, які батько зробив для родини. Саме щирість часто перетворює звичайний подарунок на пам’ятний момент.

Як привітати тата, якщо ви далеко

Якщо немає можливості приїхати особисто, не варто обмежуватися коротким повідомленням у месенджері. Краще зателефонувати, записати голосове привітання, надіслати відео від усієї родини або замовити доставку невеликого подарунка. Навіть проста розмова може стати для батька важливою, якщо вона не буде поспішною й формальною. Добре працюють персональні спогади: згадайте, чого тато вас навчив, за що ви йому вдячні, який момент із дитинства досі пам’ятаєте. У День батька головне не створити ідеальну картинку, а дати людині відчути, що її роль у родині справді бачать і цінують.

Також досі актуальним може бути питання про те, як звичайна сіль рятує побут.