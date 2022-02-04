Политика

Американская разведка узнала план нападения РФ на Украину: сначала будет провокация

Американцы узнали важные моменты

Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 4 февраля, 2022
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epa09401818 Uzbek soldiers walk in front of armoured personnel carrier BTR-80 carrying out exercises with Russian on the 'Termez' Uzbek military training ground near Termez, Surkhandarya region, Uzbekistan, 06 August 2021. The exercises on the border with Afghanistan, will last five days, is attended by about 1,500 servicemen of the Armed Forces of the Russian Federation and the Republic of Uzbekistan. The exercises take place against the background of the destabilisation of the situation in neighbouring Afghanistan. As the United States and NATO troops withdraw from Afghanistan, the Taliban gained control of more than half of the Afghan territories. EPA/STRINGER Dostawca: PAP/EPA.

Разведка США раскрыла план широкомасштабной российской провокации, который включает в себя фабрикацию нападения предполагаемых украинских сил на Россию или населенные русскими районы Украины, видеосъемку инсценировки и использование ее в качестве предлога для нападения на Киев. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. в четверг.

План состоит в том, чтобы создать радикальное пропагандистское видео, которое будет включать в себя сцены постановочных взрывов, тела и актеров, играющих скорбящих, отметил Кирби. Он добавил, что для большей правдоподобности фильма в нем должно быть представлено вооружение украинской армии, в том числе западного производства, пишет Первая Лента со ссылкой на АР.

«Мы были свидетелями операций такого типа со стороны России в прошлом, поэтому важно, чтобы мы признали и предали гласности их», — подчеркнул Кирби.

Важнейшие выводы американской разведки относительно этой провокации в последние дни рассекречены и переданы властям Киева и европейским союзникам. При этом отмечается, что никакой подробной информации, подтверждающей готовящуюся провокацию, Пентагон не предоставил.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс также заявил в четверг, что в четверг было объявлено о планах сфабриковать атаки украинских военных и использовать их в качестве предлога для российского вторжения в Украину. Один из возможных сценариев этих мероприятий предполагает изготовление пропагандистского ролика.

Ранее Байден и Макрон подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 4 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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