Американская разведка узнала план нападения РФ на Украину: сначала будет провокация

Разведка США раскрыла план широкомасштабной российской провокации, который включает в себя фабрикацию нападения предполагаемых украинских сил на Россию или населенные русскими районы Украины, видеосъемку инсценировки и использование ее в качестве предлога для нападения на Киев. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. в четверг.

План состоит в том, чтобы создать радикальное пропагандистское видео, которое будет включать в себя сцены постановочных взрывов, тела и актеров, играющих скорбящих, отметил Кирби. Он добавил, что для большей правдоподобности фильма в нем должно быть представлено вооружение украинской армии, в том числе западного производства, пишет Первая Лента со ссылкой на АР.

«Мы были свидетелями операций такого типа со стороны России в прошлом, поэтому важно, чтобы мы признали и предали гласности их», — подчеркнул Кирби.

Важнейшие выводы американской разведки относительно этой провокации в последние дни рассекречены и переданы властям Киева и европейским союзникам. При этом отмечается, что никакой подробной информации, подтверждающей готовящуюся провокацию, Пентагон не предоставил.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс также заявил в четверг, что в четверг было объявлено о планах сфабриковать атаки украинских военных и использовать их в качестве предлога для российского вторжения в Украину. Один из возможных сценариев этих мероприятий предполагает изготовление пропагандистского ролика.

Ранее Байден и Макрон подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.