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Акція одного дня у VARUS 15 і 16 червня: які товари можна купити зі знижкою до 50%

Карина Шевченко Send an email 8 години ago
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Варус
Варус

Мережа супермаркетів VARUS підготувала акцію одного дня на 15 і 16 червня 2026 року. У ці дати покупцям пропонують окремі товари зі знижками до 50%, але важливо враховувати головну умову: кожна пропозиція діє лише у свій день. Про це повідомляє «ПЛ».

15 червня знижки доступні на оливки та крем-сир, а 16 червня — на вершкове масло й універсальну чистячу пасту. Кількість акційних товарів обмежена, тому вигідні позиції краще шукати в магазинах заздалегідь.

Акція одного дня зручна тим, що дозволяє купити конкретні продукти або побутові засоби дешевше, але вимагає уважності до дат.

Що пропонує VARUS 15 червня

У понеділок, 15 червня, в акції беруть участь два товари: оливки Maestro de Oliva та крем-сир Mlekovita. Обидві пропозиції заявлені зі знижкою 50%.

ДатаТоварКраїнаЗнижкаАкційна ціна
15.06.26Оливки гігантські без кісточки Maestro de Oliva, 420 гІспанія-50%109,90 грн
15.06.26Крем-сир Mlekovita, 23%, 1 кгПольща-50%264,90 грн

Оливки Maestro de Oliva: вигідна покупка для закусок

Оливки гігантські без кісточки Maestro de Oliva підійдуть для салатів, закусок, бутербродів і домашньої антипасті. Формат 420 г зручний для сімейного столу або святкової подачі.

У межах акції 15 червня товар пропонують зі знижкою 50%. Ціна за акційною пропозицією — 109,90 грн за упаковку.

Оливки можна використовувати:

  • для грецького салату;
  • як самостійну закуску;
  • для канапе;
  • у пасті та піці;
  • у м’ясних і сирних тарілках;
  • для домашнього фуршету.

Така покупка особливо вигідна тим, хто часто готує салати або любить середземноморські закуски.

Крем-сир Mlekovita: великий формат для кухні

Ще одна пропозиція 15 червня — крем-сир Mlekovita жирністю 23% в упаковці 1 кг. Це великий формат, який може бути зручним для сім’ї, домашніх десертів, бутербродів, закусок і випічки.

Акційна ціна — 264,90 грн за упаковку. Знижка також становить 50%.

Крем-сир можна використовувати для:

  • чізкейків;
  • намазок на хліб;
  • ролів;
  • кремів для тортів;
  • соусів;
  • закусочних тарталеток;
  • домашніх сендвічів.

Якщо продукт купують у великому обсязі, варто заздалегідь продумати, як швидко використати його після відкриття упаковки.

Що буде по акції 16 червня

У вівторок, 16 червня, акційні пропозиції змінюються. Цього дня знижки заявлені на вершкове масло та універсальну пасту для чищення The Pink Stuff.

ДатаТоварКраїнаЗнижкаАкційна ціна
16.06.26Масло вершкове 82%, 200 гЛитва-48%69,90 грн
16.06.26Універсальна чистяча паста The Pink Stuff, 850 гВелика Британія-50%155,90 грн

Вершкове масло 82%: базовий продукт зі знижкою

16 червня покупцям пропонують вершкове масло 82% в упаковці 200 г. Це універсальний продукт, який часто використовують щодня: для каш, бутербродів, випічки, соусів і приготування страв.

Акційна ціна — 69,90 грн. Знижка становить 48%.

Масло знадобиться для:

  • сніданків;
  • домашньої випічки;
  • картопляного пюре;
  • каш;
  • соусів;
  • бутербродів;
  • приготування млинців і сирників.

Перед покупкою варто перевірити термін придатності та умови зберігання, особливо якщо плануєте взяти кілька упаковок.

The Pink Stuff: чистяча паста зі знижкою 50%

Також 16 червня в акції бере участь універсальна чистяча паста The Pink Stuff об’ємом 850 г. Це популярний засіб для догляду за кухнею, ванною та різними твердими поверхнями.

Акційна ціна — 155,90 грн. Знижка — 50%.

Засіб може знадобитися для чищення:

  • раковин;
  • плитки;
  • кухонних поверхонь;
  • каструль і сковорідок;
  • змішувачів;
  • ванни;
  • окремих забруднень на твердих поверхнях.

Покупка побутового засобу по акції може бути особливо вигідною, адже такі товари зазвичай зберігаються довше, ніж продукти.

Як не переплутати дати акції

Головна особливість пропозиції — товари діють не одночасно, а по днях. Тому важливо звіряти дату перед походом у магазин.

ДеньЩо вигідно шукати
15 червня, понеділоколивки Maestro de Oliva, крем-сир Mlekovita
16 червня, вівтороквершкове масло 82%, паста The Pink Stuff

Якщо прийти за товаром не в той день, акційна ціна може вже не діяти. Також в умовах акції зазначено, що кількість товарів обмежена.

На що звернути увагу покупцям

Перед покупкою акційних товарів варто перевірити кілька деталей. Це допоможе уникнути зайвих витрат і вибрати справді потрібні позиції.

Поради для покупців:

  • заздалегідь складіть список товарів;
  • перевірте дату дії знижки;
  • порівняйте об’єм упаковки й ціну;
  • дивіться термін придатності;
  • не купуйте зайве лише через знижку;
  • враховуйте, що кількість товару обмежена;
  • уточнюйте наявність у конкретному магазині;
  • зберігайте чек до перевірки покупки.

Особливо уважно варто ставитися до продуктів у великих упаковках. Якщо сім’я не встигне використати продукт вчасно, економія може виявитися сумнівною.

Що вигідніше купити 15 і 16 червня

Акція може бути корисною як для продуктового кошика, так і для побутових покупок. 15 червня пропозиції більше орієнтовані на кухню та приготування страв, а 16 червня — на базові продукти й прибирання вдома.

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Карина Шевченко Send an email 8 години ago
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