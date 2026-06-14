Акція одного дня у VARUS 15 і 16 червня: які товари можна купити зі знижкою до 50%

Мережа супермаркетів VARUS підготувала акцію одного дня на 15 і 16 червня 2026 року. У ці дати покупцям пропонують окремі товари зі знижками до 50%, але важливо враховувати головну умову: кожна пропозиція діє лише у свій день. Про це повідомляє «ПЛ».

15 червня знижки доступні на оливки та крем-сир, а 16 червня — на вершкове масло й універсальну чистячу пасту. Кількість акційних товарів обмежена, тому вигідні позиції краще шукати в магазинах заздалегідь.

Акція одного дня зручна тим, що дозволяє купити конкретні продукти або побутові засоби дешевше, але вимагає уважності до дат.

Що пропонує VARUS 15 червня

У понеділок, 15 червня, в акції беруть участь два товари: оливки Maestro de Oliva та крем-сир Mlekovita. Обидві пропозиції заявлені зі знижкою 50%.

Дата Товар Країна Знижка Акційна ціна 15.06.26 Оливки гігантські без кісточки Maestro de Oliva, 420 г Іспанія -50% 109,90 грн 15.06.26 Крем-сир Mlekovita, 23%, 1 кг Польща -50% 264,90 грн

Оливки Maestro de Oliva: вигідна покупка для закусок

Оливки гігантські без кісточки Maestro de Oliva підійдуть для салатів, закусок, бутербродів і домашньої антипасті. Формат 420 г зручний для сімейного столу або святкової подачі.

У межах акції 15 червня товар пропонують зі знижкою 50%. Ціна за акційною пропозицією — 109,90 грн за упаковку.

Оливки можна використовувати:

для грецького салату;

як самостійну закуску;

для канапе;

у пасті та піці;

у м’ясних і сирних тарілках;

для домашнього фуршету.

Така покупка особливо вигідна тим, хто часто готує салати або любить середземноморські закуски.

Крем-сир Mlekovita: великий формат для кухні

Ще одна пропозиція 15 червня — крем-сир Mlekovita жирністю 23% в упаковці 1 кг. Це великий формат, який може бути зручним для сім’ї, домашніх десертів, бутербродів, закусок і випічки.

Акційна ціна — 264,90 грн за упаковку. Знижка також становить 50%.

Крем-сир можна використовувати для:

чізкейків;

намазок на хліб;

ролів;

кремів для тортів;

соусів;

закусочних тарталеток;

домашніх сендвічів.

Якщо продукт купують у великому обсязі, варто заздалегідь продумати, як швидко використати його після відкриття упаковки.

Що буде по акції 16 червня

У вівторок, 16 червня, акційні пропозиції змінюються. Цього дня знижки заявлені на вершкове масло та універсальну пасту для чищення The Pink Stuff.

Дата Товар Країна Знижка Акційна ціна 16.06.26 Масло вершкове 82%, 200 г Литва -48% 69,90 грн 16.06.26 Універсальна чистяча паста The Pink Stuff, 850 г Велика Британія -50% 155,90 грн

Вершкове масло 82%: базовий продукт зі знижкою

16 червня покупцям пропонують вершкове масло 82% в упаковці 200 г. Це універсальний продукт, який часто використовують щодня: для каш, бутербродів, випічки, соусів і приготування страв.

Акційна ціна — 69,90 грн. Знижка становить 48%.

Масло знадобиться для:

сніданків;

домашньої випічки;

картопляного пюре;

каш;

соусів;

бутербродів;

приготування млинців і сирників.

Перед покупкою варто перевірити термін придатності та умови зберігання, особливо якщо плануєте взяти кілька упаковок.

The Pink Stuff: чистяча паста зі знижкою 50%

Також 16 червня в акції бере участь універсальна чистяча паста The Pink Stuff об’ємом 850 г. Це популярний засіб для догляду за кухнею, ванною та різними твердими поверхнями.

Акційна ціна — 155,90 грн. Знижка — 50%.

Засіб може знадобитися для чищення:

раковин;

плитки;

кухонних поверхонь;

каструль і сковорідок;

змішувачів;

ванни;

окремих забруднень на твердих поверхнях.

Покупка побутового засобу по акції може бути особливо вигідною, адже такі товари зазвичай зберігаються довше, ніж продукти.

Як не переплутати дати акції

Головна особливість пропозиції — товари діють не одночасно, а по днях. Тому важливо звіряти дату перед походом у магазин.

День Що вигідно шукати 15 червня, понеділок оливки Maestro de Oliva, крем-сир Mlekovita 16 червня, вівторок вершкове масло 82%, паста The Pink Stuff

Якщо прийти за товаром не в той день, акційна ціна може вже не діяти. Також в умовах акції зазначено, що кількість товарів обмежена.

На що звернути увагу покупцям

Перед покупкою акційних товарів варто перевірити кілька деталей. Це допоможе уникнути зайвих витрат і вибрати справді потрібні позиції.

Поради для покупців:

заздалегідь складіть список товарів;

перевірте дату дії знижки;

порівняйте об’єм упаковки й ціну;

дивіться термін придатності;

не купуйте зайве лише через знижку;

враховуйте, що кількість товару обмежена;

уточнюйте наявність у конкретному магазині;

зберігайте чек до перевірки покупки.

Особливо уважно варто ставитися до продуктів у великих упаковках. Якщо сім’я не встигне використати продукт вчасно, економія може виявитися сумнівною.

Що вигідніше купити 15 і 16 червня

Акція може бути корисною як для продуктового кошика, так і для побутових покупок. 15 червня пропозиції більше орієнтовані на кухню та приготування страв, а 16 червня — на базові продукти й прибирання вдома.

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