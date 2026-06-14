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Мережа супермаркетів VARUS підготувала акцію одного дня на 15 і 16 червня 2026 року. У ці дати покупцям пропонують окремі товари зі знижками до 50%, але важливо враховувати головну умову: кожна пропозиція діє лише у свій день. Про це повідомляє «ПЛ».
15 червня знижки доступні на оливки та крем-сир, а 16 червня — на вершкове масло й універсальну чистячу пасту. Кількість акційних товарів обмежена, тому вигідні позиції краще шукати в магазинах заздалегідь.
Акція одного дня зручна тим, що дозволяє купити конкретні продукти або побутові засоби дешевше, але вимагає уважності до дат.
Що пропонує VARUS 15 червня
У понеділок, 15 червня, в акції беруть участь два товари: оливки Maestro de Oliva та крем-сир Mlekovita. Обидві пропозиції заявлені зі знижкою 50%.
|Дата
|Товар
|Країна
|Знижка
|Акційна ціна
|15.06.26
|Оливки гігантські без кісточки Maestro de Oliva, 420 г
|Іспанія
|-50%
|109,90 грн
|15.06.26
|Крем-сир Mlekovita, 23%, 1 кг
|Польща
|-50%
|264,90 грн
Оливки Maestro de Oliva: вигідна покупка для закусок
Оливки гігантські без кісточки Maestro de Oliva підійдуть для салатів, закусок, бутербродів і домашньої антипасті. Формат 420 г зручний для сімейного столу або святкової подачі.
У межах акції 15 червня товар пропонують зі знижкою 50%. Ціна за акційною пропозицією — 109,90 грн за упаковку.
Оливки можна використовувати:
- для грецького салату;
- як самостійну закуску;
- для канапе;
- у пасті та піці;
- у м’ясних і сирних тарілках;
- для домашнього фуршету.
Така покупка особливо вигідна тим, хто часто готує салати або любить середземноморські закуски.
Крем-сир Mlekovita: великий формат для кухні
Ще одна пропозиція 15 червня — крем-сир Mlekovita жирністю 23% в упаковці 1 кг. Це великий формат, який може бути зручним для сім’ї, домашніх десертів, бутербродів, закусок і випічки.
Акційна ціна — 264,90 грн за упаковку. Знижка також становить 50%.
Крем-сир можна використовувати для:
- чізкейків;
- намазок на хліб;
- ролів;
- кремів для тортів;
- соусів;
- закусочних тарталеток;
- домашніх сендвічів.
Якщо продукт купують у великому обсязі, варто заздалегідь продумати, як швидко використати його після відкриття упаковки.
Що буде по акції 16 червня
У вівторок, 16 червня, акційні пропозиції змінюються. Цього дня знижки заявлені на вершкове масло та універсальну пасту для чищення The Pink Stuff.
|Дата
|Товар
|Країна
|Знижка
|Акційна ціна
|16.06.26
|Масло вершкове 82%, 200 г
|Литва
|-48%
|69,90 грн
|16.06.26
|Універсальна чистяча паста The Pink Stuff, 850 г
|Велика Британія
|-50%
|155,90 грн
Вершкове масло 82%: базовий продукт зі знижкою
16 червня покупцям пропонують вершкове масло 82% в упаковці 200 г. Це універсальний продукт, який часто використовують щодня: для каш, бутербродів, випічки, соусів і приготування страв.
Акційна ціна — 69,90 грн. Знижка становить 48%.
Масло знадобиться для:
- сніданків;
- домашньої випічки;
- картопляного пюре;
- каш;
- соусів;
- бутербродів;
- приготування млинців і сирників.
Перед покупкою варто перевірити термін придатності та умови зберігання, особливо якщо плануєте взяти кілька упаковок.
The Pink Stuff: чистяча паста зі знижкою 50%
Також 16 червня в акції бере участь універсальна чистяча паста The Pink Stuff об’ємом 850 г. Це популярний засіб для догляду за кухнею, ванною та різними твердими поверхнями.
Акційна ціна — 155,90 грн. Знижка — 50%.
Засіб може знадобитися для чищення:
- раковин;
- плитки;
- кухонних поверхонь;
- каструль і сковорідок;
- змішувачів;
- ванни;
- окремих забруднень на твердих поверхнях.
Покупка побутового засобу по акції може бути особливо вигідною, адже такі товари зазвичай зберігаються довше, ніж продукти.
Як не переплутати дати акції
Головна особливість пропозиції — товари діють не одночасно, а по днях. Тому важливо звіряти дату перед походом у магазин.
|День
|Що вигідно шукати
|15 червня, понеділок
|оливки Maestro de Oliva, крем-сир Mlekovita
|16 червня, вівторок
|вершкове масло 82%, паста The Pink Stuff
Якщо прийти за товаром не в той день, акційна ціна може вже не діяти. Також в умовах акції зазначено, що кількість товарів обмежена.
На що звернути увагу покупцям
Перед покупкою акційних товарів варто перевірити кілька деталей. Це допоможе уникнути зайвих витрат і вибрати справді потрібні позиції.
Поради для покупців:
- заздалегідь складіть список товарів;
- перевірте дату дії знижки;
- порівняйте об’єм упаковки й ціну;
- дивіться термін придатності;
- не купуйте зайве лише через знижку;
- враховуйте, що кількість товару обмежена;
- уточнюйте наявність у конкретному магазині;
- зберігайте чек до перевірки покупки.
Особливо уважно варто ставитися до продуктів у великих упаковках. Якщо сім’я не встигне використати продукт вчасно, економія може виявитися сумнівною.
Що вигідніше купити 15 і 16 червня
Акція може бути корисною як для продуктового кошика, так і для побутових покупок. 15 червня пропозиції більше орієнтовані на кухню та приготування страв, а 16 червня — на базові продукти й прибирання вдома.
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