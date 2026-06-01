Чому РФ могла відкласти підготовлений масований комбінований удар по Україні: подробиці

Росія могла відкласти підготовлений масований комбінований удар по Україні на тлі одразу кількох політичних, військових та інформаційних факторів.

Про це повідомляє «ПЛ».

Останніми днями в Україні знову посилилися попередження про можливу атаку із застосуванням ракет і ударних безпілотників. Водночас очікуваного удару в конкретні прогнозовані дні не сталося, що породило багато версій і припущень. Частина повідомлень пов’язувала можливу паузу з оголошеним коротким «перемир’ям», однак українська сторона поставилася до цієї версії критично. У таких ситуаціях важливо розділяти підтверджені факти, припущення моніторів і можливі інформаційні операції ворога.

Що відомо про можливе перенесення удару

Повідомлення про ймовірне перенесення масованого удару з’явилися після того, як українців кілька днів поспіль попереджали про підвищену небезпеку. Йшлося про ознаки підготовки російської авіації, ракетних засобів і дронових атак. У медіа та моніторингових каналах поширювалася версія, що Москва могла тимчасово відкласти далекобійний удар нібито через заявлене одноденне «перемир’я». Однак така інформація не означає, що загроза зникла або що Росія справді відмовилася від планів удару. Навпаки, офіційні заяви української влади вказували, що підготовка до нових атак залишається актуальною.

Чому Кремль міг зробити паузу

Однією з можливих причин перенесення удару могла бути спроба Росії створити дипломатичну картинку для зовнішньої аудиторії. Кремль часто поєднує військовий тиск із політичними сигналами, намагаючись показати себе стороною, яка нібито готова до «пауз» або «деескалації». Така тактика може бути спрямована передусім на США, європейські столиці та країни, які стежать за переговорами щодо війни. При цьому бойові дії на фронті можуть тривати, навіть якщо далекобійні удари тимчасово не здійснюються. Пауза в ударах не завжди означає зміну намірів, іноді це лише елемент політичної гри.

Військові фактори та готовність ППО

Ще одна причина можливої затримки — оперативна обережність після публічних попереджень. Коли інформація про підготовку удару стає відомою, українська ППО, мобільні вогневі групи та інші підрозділи переходять у підвищену готовність. Для Росії це може знижувати ефект раптовості, особливо якщо йдеться про комбінований сценарій із дронами, крилатими ракетами, балістикою та засобами імітації. Масований удар потребує координації багатьох компонентів, тому час атаки може змінюватися залежно від погоди, технічної готовності, розвідданих і політичної доцільності. Водночас цивільним не варто робити висновок, що небезпека минула, якщо удар не відбувся у прогнозовану ніч.

Передусім українцям важливо орієнтуватися не на чутки, а на офіційні сигнали безпеки. Масовані атаки РФ можуть готуватися хвилями, а їхній фактичний час часто змінюється. Тому навіть коротка пауза не повинна розслабляти людей у тилових містах. У період підвищеної загрози варто діяти просто і без паніки:

реагувати на сигнали повітряної тривоги;

не публікувати роботу ППО, вибухи та місця влучань;

тримати зарядженими телефон і павербанк;

мати запас води, ліків і базових речей;

перевіряти інформацію через офіційні джерела;

не поширювати непідтверджені повідомлення з анонімних каналів.

Інформаційна складова історії

Версія про відкладений удар через «перемир’я» може бути частиною інформаційної гри. Для Росії вигідно одночасно підтримувати страх в українському суспільстві та демонструвати зовнішнім партнерам нібито контрольовану поведінку. Такі повідомлення можуть знижувати увагу до реальної загрози або, навпаки, створювати хронічну тривожність. Українська сторона неодноразово наголошувала, що Росія продовжує ставку на ракети, дрони та тиск на цивільну інфраструктуру. Саме тому будь-які заяви про «паузу» слід оцінювати не за словами Кремля, а за фактичними діями російської армії.

Можлива причина паузи Що це може означати Рівень ризику для України Політичний сигнал Заходу Спроба показати нібито готовність до обмеженої деескалації Високий, бо атака може відбутися пізніше Втрата ефекту раптовості Україна та партнери знали про підготовку удару Високий, загроза не скасовується Технічна або погодна пауза Перенесення часу застосування ракет і дронів Середній або високий Інформаційна операція Спроба посіяти паніку або भ्रम у суспільстві Високий у медійному полі Перегрупування засобів нападу Підготовка іншого сценарію атаки Високий

Чому загроза залишається актуальною

Навіть якщо конкретний масований удар було перенесено, це не означає відмову Росії від повітряного терору. Попередні атаки показали, що РФ здатна комбінувати сотні безпілотників із ракетами різних типів, намагаючись перевантажити українську систему ППО. Такі удари можуть бути спрямовані не лише на військові або промислові об’єкти, а й на енергетику, логістику та міську інфраструктуру. Тому головне завдання для цивільних — не прогнозувати точний час атаки, а дотримуватися правил безпеки щоразу, коли лунає тривога. Найнебезпечніша помилка під час очікування удару — вирішити, що якщо він не стався сьогодні, то його не буде завтра.

Як читати такі повідомлення

Повідомлення про можливе перенесення масованого удару потрібно сприймати обережно й без паніки. Вони можуть містити частину реальних даних, але також можуть бути доповнені припущеннями, політичними трактуваннями або інформаційними вкидами. Для читача важливо звертати увагу на формулювання: «може», «ймовірно», «за даними моніторів» не дорівнює офіційному підтвердженню. Найнадійніша лінія поведінки — стежити за повідомленнями Повітряних сил, місцевої влади та офіційних служб. У нинішніх умовах навіть відкладений удар залишається загрозою, доки Росія зберігає намір і ресурси для нових атак по Україні.

