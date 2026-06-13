Головна картина вихідних

Погода на вихідних 13–14 червня 2026 року в Україні буде нестабільною, але без екстремальної спеки у більшості регіонів. Субота пройде з помітним контрастом між заходом, центром, північчю та теплішими східними і південно-східними областями. Про це повідомляє «ПЛ».

У неділю атмосферний фронт принесе короткочасні дощі у значну частину країни, хоча південь і схід переважно зможуть провести день без істотних опадів. Температура вдень найчастіше триматиметься в межах +19…+24 градусів, а на півдні та сході місцями підніметься до +27 градусів. Головна особливість цих вихідних — не спека, а мінлива хмарність, локальні зливи, грози та поривчастий вітер.

Погода 13 червня: де чекати дощів і гроз

У суботу, 13 червня, вночі короткочасні дощі можливі у більшості північних, центральних і південних областей. Удень зона опадів зміститься на Лівобережжя, в Крим і місцями на захід України. В окремих районах Лівобережжя та Криму можливі грози, град і шквали до 15–20 м/с. На решті території день мине переважно без істотних опадів, хоча хмарність може змінюватися кілька разів протягом доби. Температура вночі становитиме +9…+15 градусів, на заході місцями +6…+11 градусів, а вдень очікується +19…+24 градуси, на сході та південному сході — до +24…+29 градусів.

Погода 14 червня: куди прийдуть нові опади

У неділю, 14 червня, погода знову зміниться, і короткочасні дощі можуть пройти у багатьох областях країни. Вночі опади найбільш імовірні у західних і східних регіонах, а вдень дощі очікуються майже в Україні, крім більшості районів півдня та сходу. Місцями можливі грози, тому плани на прогулянки, поїздки або роботу на вулиці краще коригувати за ситуацією. Вітер буде західний і південно-західний, 7–12 м/с, місцями він може відчуватися доволі свіжим. Денна температура у більшості областей становитиме +19…+24 градуси, а на півдні та сході повітря прогріється до +22…+27 градусів.

Прогноз по областях на вихідні

Область 13 червня 14 червня Київська Вночі можливий дощ, удень переважно без опадів, +19…+24 Удень короткочасний дощ, місцями гроза, +19…+24 Чернігівська Вночі місцями дощ, удень хмарно з проясненнями, +19…+24 Імовірний короткочасний дощ, +19…+24 Сумська Можливі дощі, удень місцями грози, +20…+25 Місцями дощ і гроза, +19…+24 Житомирська Вночі дощ, удень переважно без сильних опадів, +19…+24 Удень можливий дощ, +19…+24 Вінницька Вночі короткочасний дощ, удень без істотних опадів, +19…+24 Удень місцями дощ, +20…+24 Черкаська Вночі опади, удень мінлива хмарність, +20…+24 Імовірний короткочасний дощ, +20…+24 Кіровоградська Вночі місцями дощ, удень без істотних опадів, +20…+24 Удень можливий дощ, +21…+25 Полтавська Можливі дощі, удень грози на окремих ділянках, +21…+25 Удень місцями дощ, +20…+25 Дніпропетровська Дощ, місцями гроза і шквалистий вітер, +22…+26 Переважно без сильних опадів, +22…+27 Харківська Удень можливі грози, град і шквали, +24…+29 Переважно без істотних опадів, +22…+27 Донецька Тепло, місцями грозові дощі, +24…+29 Переважно сухо, +23…+27 Луганська Тепло, місцями грози, +24…+29 Без істотних опадів, +23…+27 Запорізька Можливі грози, особливо вдень, +24…+29 Переважно сухо, +23…+27 Херсонська Вночі можливий дощ, удень тепліше і сухіше, +23…+28 Без істотних опадів, +23…+28 Миколаївська Вночі місцями дощ, удень без сильних опадів, +22…+27 Переважно сухо, +23…+28 Одеська Хмарно, місцями без істотних опадів, +22…+25 Переважно сухо і тепліше, +23…+28 Львівська Місцями короткочасний дощ, +18…+22 Дощ можливий вранці та вдень, +17…+22 Волинська Місцями дощ, +18…+22 Короткочасні опади, +17…+22 Рівненська Можливий короткочасний дощ, +18…+22 Місцями дощ, +17…+22 Тернопільська Мінлива хмарність, місцями дощ, +18…+23 Короткочасний дощ, +17…+22 Хмельницька Місцями дощ, +18…+23 Удень можливі опади, +18…+23 Івано-Франківська Місцями дощ, прохолодніше вночі, +17…+22 Короткочасні дощі, +17…+22 Чернівецька Хмарно з проясненнями, можливий дощ, +18…+23 Удень можливий дощ, +18…+23 Закарпатська Місцями дощ, тепліше в низинах, +20…+24 Можливі дощі, удень до +24

Що важливо знати перед поїздками

Перед виїздом на природу, до водойми або в інше місто варто перевірити локальний прогноз саме для свого населеного пункту. Літні грози часто розвиваються швидко, тому навіть за сонячного ранку погода може змінитися вже у другій половині дня. Особливо уважними потрібно бути жителям східних, центральних і частини південно-східних областей, де в суботу можливі грози, град і шквали. У неділю парасолі знадобляться жителям західних, північних і центральних регіонів, де ймовірність короткочасних дощів буде вищою. При цьому тривалого затяжного негоди на всі вихідні синоптики не прогнозують.

На вихідних варто врахувати кілька простих рекомендацій:

брати із собою парасолю або легку дощову куртку;

не залишати автомобіль під старими деревами під час грози;

уникати відкритих просторів під час блискавки;

планувати далекі поїздки на першу половину дня;

стежити за попередженнями про шквали та град.

Температура і відчуття погоди

Попри дощі, вихідні не будуть холодними для середини червня. На заході ночі виявляться свіжими, місцями температура може опуститися до +6…+11 градусів, тому вранці відчуватиметься майже весняна прохолода. У центральних і північних областях удень очікується комфортна температура близько +19…+24 градусів. На півдні та сході збережеться тепліший фон, місцями до +27…+29 градусів у суботу. Така погода підійде для прогулянок, але лише за умови, що плани будуть гнучкими і не залежатимуть від повністю ясного неба.

Кому варто бути обережнішими

Грози, поривчастий вітер і перепади атмосферного тиску можуть позначитися на самопочутті метеозалежних людей. У деяких можливі сонливість, головний біль, зниження концентрації або відчуття втоми. Особливо обережними варто бути людям із серцево-судинними захворюваннями, літнім людям і тим, хто погано переносить різку зміну погоди. У спекотніших південних і східних регіонах важливо пити достатньо води, навіть якщо небо буде хмарним. Дітям і людям із хронічними захворюваннями краще уникати тривалих прогулянок під час грозової активності.

Плани на вихідні в Україні

Для суботи краще обирати короткі прогулянки, побутові справи, поїздки містом і плани, які можна швидко перенести. У західних областях можливі локальні дощі, на Лівобережжі та в Криму варто враховувати ризик гроз і шквалів. Неділя підійде для спокійнішого відпочинку, але в західних, північних і центральних областях парасоля все одно буде корисною. На півдні та сході погода 14 червня виглядає сприятливішою для прогулянок і поїздок, хоча локальні зміни не виключені. Загалом вихідні 13–14 червня будуть типово літніми: теплими, мінливими і місцями грозовими.

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