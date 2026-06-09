Які є маловідомі факти про повстання Коліївщини: історики показали події, які змінили Україну

Коліївщина залишається однією з найгостріших тем української історії XVIII століття.

Про це повідомляє «ПЛ».

Чому Коліївщина досі викликає суперечки

Це повстання 1768 року не можна описувати лише як селянський бунт або як романтичну боротьбу гайдамаків. У ньому переплелися соціальна нерівність, релігійне протистояння, політична криза Речі Посполитої та прагнення частини українського населення до захисту власної віри й прав. Саме тому історики досі розглядають цю подію не тільки як епізод насильства, а як важливий злам у розвитку української політичної пам’яті. Коліївщина стала подією, після якої українські землі вже не можна було сприймати лише як периферію чужих держав.

Повстання почалося не раптово

Одним із маловідомих фактів є те, що Коліївщина не виникла за один день через випадковий конфлікт. Перед нею роками накопичувалися невдоволення селян, козаків, православного духовенства та міщан. На Правобережжі посилювався тиск шляхти, зростали повинності, а релігійне питання дедалі частіше ставало джерелом напруги. Люди відчували, що їхні права звужуються, а місцеві механізми захисту майже не працюють. Тому вибух 1768 року став не стихійною емоцією, а наслідком тривалого соціального і політичного напруження.

Хто став символами Коліївщини

Найвідомішими постатями повстання стали Максим Залізняк та Іван Гонта. Проте історики звертають увагу, що зводити всю Коліївщину лише до двох імен неправильно. У повстанні брали участь різні групи населення, серед яких були селяни, запорожці, міщани, представники нижчого духовенства і люди, які мали особисті причини приєднатися до руху. Частина учасників бачила в повстанні боротьбу за віру, інші — шанс помститися за утиски або змінити своє соціальне становище. Саме ця строкатість зробила рух масовим, але водночас некерованим і дуже жорстоким.

Таблиця важливих фактів про Коліївщину

Факт Що він означає Чому це важливо Повстання відбулося 1768 року Події охопили Правобережну Україну Саме цей регіон був осередком соціального напруження Центром подій стала Умань Місто стало символом найтрагічнішої фази повстання Події в Умані й досі залишаються предметом історичних дискусій Рух мав релігійний і соціальний характер Люди виступали проти утисків і нерівності Це пояснює широку підтримку серед частини населення У повстанні були масові жертви Постраждали різні групи населення Подію не можна романтизувати без згадки про насильство Наслідки вийшли за межі України Реакція сусідніх держав вплинула на політику регіону Коліївщина стала фактором міжнародної напруги

Маловідомі деталі, які змінюють сприйняття подій

Коліївщина часто описується через героїчні образи або через трагічні сторінки, але між цими двома крайнощами є багато важливих деталей. Історики зазначають, що чутки, релігійні очікування та політична дезінформація відігравали не меншу роль, ніж зброя. Частина повстанців могла вірити, що діє з дозволу зовнішніх сил або православного монарха, хоча реальна політика великих держав була значно складнішою. Також важливо, що гайдамацький рух не був єдиною дисциплінованою армією, а складався з різних загонів із різною мотивацією. Саме тому Коліївщина стала не лише повстанням, а й інформаційною бурею XVIII століття.

Серед маловідомих аспектів цієї події варто виділити кілька особливо важливих:

повстання швидко поширювалося завдяки чуткам і народним очікуванням;

значну роль відігравали релігійні символи та заклики;

частина учасників сприймала події як відновлення справедливості;

насильство швидко вийшло за межі політичних гасел;

Уманська трагедія стала найболючішим символом Коліївщини;

придушення повстання показало слабкість місцевої влади;

пам’ять про події пізніше вплинула на літературу, зокрема на образ гайдамаків.

Чому Умань стала ключовим символом

Умань посідає особливе місце в історії Коліївщини, бо саме там повстання набуло найтрагічнішого звучання. Місто було важливим адміністративним і оборонним пунктом, тому його захоплення мало не лише військове, а й символічне значення. Події в Умані супроводжувалися масовим насильством, жертвами серед поляків, євреїв, уніатів та інших мешканців міста. Для української історичної пам’яті це складний епізод, бо він одночасно пов’язаний із боротьбою проти утисків і з трагедією мирного населення. Саме тому сучасне осмислення Коліївщини вимагає не замовчування, а чесної розмови про причини, перебіг і наслідки подій.

Як Коліївщина змінила українську пам’ять

Після придушення повстання Коліївщина не зникла з народної свідомості. Вона перетворилася на символ гніву, спротиву, соціальної несправедливості та складної боротьби за право бути почутими. Пізніше ці події знайшли відображення у фольклорі, історичних працях і літературі, зокрема у творчості Тараса Шевченка. Проте літературний образ не завжди збігається з історичною реальністю, бо мистецтво часто підсилює емоцію й символіку. Для сучасного читача важливо бачити в Коліївщині не просту легенду, а багатошарову історію, яка пояснює, чому питання справедливості, ідентичності та пам’яті залишаються такими болючими.

Чому ці події важливі сьогодні

Коліївщина показує, що нерівність, приниження, релігійний тиск і відсутність діалогу можуть призвести до вибуху, наслідки якого виходять далеко за межі одного покоління. Вона також нагадує, що історичну пам’ять не можна будувати лише на героїзації або лише на звинуваченнях. Українська історія має право на складність, і саме в цій складності вона стає зрозумілішою. Повстання 1768 року змінило уявлення про силу народного руху, але також залишило питання про межі насильства і відповідальність. Коліївщина важлива не тільки як минуле, а як попередження про те, що суспільні конфлікти ніколи не виникають у порожнечі.

До того ж у цьому контексті корисно буде дізнатись про те, як падіння Римської імперії змінило сучасний світ.