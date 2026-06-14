Відомий український шеф-кухар, ресторатор і переможець кулінарного шоу «МастерШеф» Євген Клопотенко повідомив прихильникам радісну новину. Він офіційно одружився зі своєю обраницею Катериною Воскресенською. Про це повідомляє «ПЛ».

Про важливу подію кулінар розповів у Telegram, де опублікував ніжні фотографії з весілля. На знімках пара виглядає щасливою і спокійною, а сама церемонія передає атмосферу тепла, природності та сімейного затишку.

Для прихильників Клопотенка ця новина стала особливо несподіваною, адже ресторатор довго не розкривав подробиць особистого життя.

Що повідомив Євген Клопотенко

Євген Клопотенко коротко й емоційно підтвердив, що вони з Катериною Воскресенською стали чоловіком і дружиною. У публікації він зазначив офіційний статус пари та подякував усім, хто був поруч у цей особливий день.

Ресторатор висловив вдячність рідним, друзям, команді кухарів, сервісу та людям, які допомогли створити атмосферу свята.

Головне про подію:

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Весілля в українському стилі

Як Євген Клопотенко й обіцяв раніше, весілля відбулося в українській стилістиці. Свято вийшло не надмірно помпезним, а світлим, живим і дуже особистим.

Наречена обрала романтичну білу сукню з довгою фатою. Сам Клопотенко з’явився у світлому лляному костюмі, який добре вписався в загальну атмосферу церемонії.

В оформленні та настрої весілля відчувалися:

природна легкість;

українська естетика;

сімейне тепло;

щирі емоції;

відсутність зайвої вичурності;

увага до деталей;

близькість рідних і друзів.

Судячи з опублікованих кадрів, пара зробила ставку не на гучну розкіш, а на настрій, символіку й справжні емоції.

Хто така Катерина Воскресенська

Катерина Воскресенська — обраниця Євгена Клопотенка, про яку він раніше говорив досить обережно. Тривалий час шеф-кухар не розкривав деталей стосунків і не робив особисте життя головною темою публічних заяв.

У вересні минулого року Клопотенко зізнався, що більше не самотній. Тоді він лише натякнув, що в його житті з’явилося нове кохання, але не став детально розповідати про обраницю. Згодом стало відомо, що йдеться про Катерину Воскресенську.

У листопаді Катерина публічно привітала Клопотенка з важливою датою, а пара відзначила невеликий ювілей стосунків.

Як розвивалися стосунки пари

Історія стосунків Клопотенка та Воскресенської довго залишалася майже закритою для публіки. Шеф-кухар поступово давав зрозуміти, що в його особистому житті відбулися зміни, але не поспішав розкривати всі подробиці.

Період Що сталося Вересень минулого року Клопотенко зізнався, що більше не самотній Пізніше він натякнув на ім’я обраниці Листопад Катерина привітала його з важливою датою Згодом пара відзначила маленький ювілей Зараз Клопотенко офіційно повідомив про весілля

Така стриманість лише посилила інтерес прихильників. Тому новина про весілля швидко стала помітною для тих, хто стежить за життям ресторатора.

Чому новина викликала інтерес

Євген Клопотенко — один із найвідоміших українських кулінарів. Він відомий не лише як шеф-кухар, а й як популяризатор української кухні, ресторатор, телеведучий та автор масштабних гастрономічних проєктів.

Прихильники звикли бачити його в професійному контексті: на кухні, у ресторанах, у телевізійних проєктах і громадських ініціативах. Тому особиста новина про весілля стала для багатьох теплим і несподіваним інфоприводом.

Новина зацікавила аудиторію, тому що:

Клопотенко рідко детально говорить про особисте життя;

весілля відбулося в українському стилі;

пара виглядала дуже щиро;

прихильники давно стежили за натяками на стосунки;

ресторатор показав особистий бік свого життя.

Що відомо про Євгена Клопотенка

Євген Клопотенко народився в родині, яка не була пов’язана з професійною кулінарією. Його шлях до відомості почався не одразу: він працював офіціантом у закладах Німеччини, США та України, поступово занурюючись у ресторанну сферу.

Пізніше разом із друзями Клопотенко створив кулінарне змагання CookWars. Цей проєкт із часом виріс у масштабніше шоу в одному з ресторанів Києва.

Справжню широку популярність йому принесла участь у шоу «МастерШеф». Перемога в проєкті відкрила перед ним нові професійні можливості й допомогла перейти на інший рівень.

Професійний шлях Клопотенка

Після перемоги в «МастерШеф» Євген Клопотенко продовжив розвиватися як шеф-кухар і ресторатор. Одним із важливих етапів стало навчання у французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu.

Згодом він зосередився не лише на ресторанних проєктах, а й на оновленні культури харчування в Україні. Особливо помітною стала його робота над шкільним меню.

Рік або етап Подія Початок кар’єри робота офіціантом у різних країнах Наступний етап створення CookWars Телевізійний успіх перемога в «МастерШеф» Професійний розвиток навчання в Le Cordon Bleu 2018 рік затвердження збірника нових страв для шкільних їдалень 2022 рік визнання фуд-блогером року на World Influencers and Bloggers Awards

Внесок в українську кухню

Клопотенко відомий як людина, яка активно просуває українську кухню і намагається зробити її сучасною, впізнаваною та цікавою для різних поколінь. Він часто говорить про важливість локальних продуктів, традиційних рецептів і нового погляду на звичні страви.

Одним із його помітних проєктів стало оновлення шкільного харчування. У 2018 році був створений і офіційно затверджений рецептурний збірник зі 110 новими стравами для шкільних їдалень.

Для Клопотенка кухня — це не лише їжа, а частина культури, ідентичності та щоденного життя країни.

До того ж з’явився тизер фільму «Поїзд “Червона рута”».