Лечение после инсульта и уход за больным в пансионате «Забота» Днепр
За всеми больными, которые перенесли инсульт или инфаркт, нужен комплексный уход.
С больными необходимо проводить специальные процедуры (лечебные, дыхательные, водные, гигиенические), необходимые занятия по восстановлении опорного двигательного аппарата и речи.
Лежачего больного несколько раз в день переворачивают на спину, бока, живот, во избежание образования пролежней. Больному нельзя находиться в одном положении более 2 часов
Больных кормят, переодевают, меняют подгузники и постельное белье. Уход за лежачим больным включает обязательно профилактику по предотвращению пролежней, тромбоэмболических осложнений, застоя в легких, контрактур.
Ежедневно сотрудники пансионата проводят гигиенические процедуры, которые включают в себя: чистку зубов, умывание, протирание тела.
Программа реабилитации после инсульта
Вне зависимости от возраста, организму требует особое восстановление после инсульта. Для этого разработана специальная программ реабилитации после инсульта в нашем пансионате.
Программы реабилитации направлены на возвращение больного к полноценной жизни до болезни.
В нее входит медикаментозное лечение, восстанавливающая опорно-двигательную функцию терапия, специальные лечебные тренировки, гимнастика, восстановление речи, психологическая и эмоциональная поддержка.
Для каждого больного, в зависимости от степени и прогрессирования заболевания, разрабатывается индивидуальная реабилитационная программа.
Более подробную информацию о пансионате, условиях ухода за лежачими больными после инсульта, можно узнать у менеджера по телефону (0800) 441-564. Специалист окажет грамотную консультацию, расскажет о программах реабилитации инсульта и инфаркта.
Почему пансионат после инсульта «Забота» лучший?
- Бережный уход за больными после инсульта или инфаркта.
- Медицинское обслуживание в пансионате в режиме 24/7, круглосуточно.
- Все специалисты с профильным медицинским образованием и опытом работы.
- Каждому больному обеспечено комфортабельное размещение с сбалансированным питанием.
- Территория пансионата находится под круглосуточной охраной и видеонаблеюдением.
Дом престарелых «Забота» https://zabota.house/ Днепр.