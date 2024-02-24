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Лечение после инсульта и уход за больным в пансионате «Забота» Днепр

За всеми больными, которые перенесли инсульт или инфаркт, нужен комплексный уход.

Photo of Admin Admin Send an email 8 часов agoОбновлено: 24 февраля, 2024
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С больными необходимо проводить специальные процедуры (лечебные, дыхательные, водные, гигиенические), необходимые занятия по восстановлении опорного двигательного аппарата и речи.

Лежачего больного несколько раз в день переворачивают на спину, бока, живот, во избежание образования пролежней. Больному нельзя находиться в одном положении более 2 часов

Больных кормят, переодевают, меняют подгузники и постельное белье. Уход за лежачим больным включает обязательно профилактику по предотвращению пролежней, тромбоэмболических осложнений, застоя в легких, контрактур.

Ежедневно сотрудники пансионата проводят гигиенические процедуры, которые включают в себя: чистку зубов, умывание, протирание тела. 

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Программа реабилитации после инсульта

Вне зависимости от возраста, организму требует особое восстановление после инсульта. Для этого разработана специальная программ реабилитации после инсульта в нашем пансионате.

Программы реабилитации направлены на возвращение больного к полноценной жизни до болезни.

В нее входит медикаментозное лечение, восстанавливающая опорно-двигательную функцию терапия, специальные лечебные тренировки, гимнастика, восстановление речи, психологическая и эмоциональная поддержка.

Для каждого больного, в зависимости от степени и прогрессирования заболевания, разрабатывается индивидуальная реабилитационная программа.

Более подробную информацию о пансионате, условиях ухода за лежачими больными после инсульта, можно узнать у менеджера по телефону (0800) 441-564. Специалист окажет грамотную консультацию, расскажет о программах реабилитации инсульта и инфаркта.

Почему пансионат после инсульта «Забота» лучший?

  1. Бережный уход за больными после инсульта или инфаркта. 
  2. Медицинское обслуживание в пансионате в режиме 24/7, круглосуточно.
  3. Все специалисты с профильным медицинским образованием и опытом работы.
  4. Каждому больному обеспечено комфортабельное размещение с сбалансированным питанием.
  5. Территория пансионата находится под круглосуточной охраной и видеонаблеюдением.

Дом престарелых «Забота» https://zabota.house/ Днепр.

Photo of Admin Admin Send an email 8 часов agoОбновлено: 24 февраля, 2024
0 1 минута чтения
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