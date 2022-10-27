Украинская компания представила новый беспилотник

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27.10.2022 21:42

Укринформ

Компания по разработке и производству беспилотных летательных аппаратов «Укрспецсистемс» представила новый беспилотник «Шарк».

Как передает Укринформ, об этом Укрспецсистемс сообщила в Фейсбуке.

«С гордостью официально представляем наш новый беспилотник – ШАРК. Мы начали работать над ним уже после 24 февраля, в условиях полномасштабного вторжения россии. И менее чем за полгода ШАРК уже летал», – говорится в сообщении.

Как отметили в Укрспецсистеме, новый беспилотник является «полностью украинским» – от идеи до производства.

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Отмечается, что «Шарк» способен решать все основные задачи по разведке, наблюдению и корректировке огня.

Как сообщал Укринформ, государственный концерн "Укроборонпром" анонсировал завершение разработки новой модели оружия с дальностью 1000 км и весом боевой части 75 кг.

По материалам: Укринформ