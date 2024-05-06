Як правильно розробити дизайн офісу: 5 важливих моментів, на які варто звернути увагу

Зазвичай підприємці орендують офіси під ремонт та створюють потрібну обстановку самостійно.

Первая Лента з посиланням NsdGroup ділиться секретами успішного планування інтер’єру і розповідає, яким має бути дизайн проєкт офісу та на що варто звернути увагу.

Функціональність

Визначте, які завдання стоять перед командою. План приміщення потрібно розібрати таким чином, щоб організація простору була ефективною. Визначення пріоритетів та акцент на головному – це те, що знадобиться для комфортної роботи.

Ергономіка

Крім краси та відповідності колірній гамі бренду, під час вибору меблів не зайвим буде звертати увагу на ергономіку. Правильне розположення тіла співробітника під час роботи може значно знизити фізичну напругу, втому та ймовірність отримання проблем зі спиною у персоналу. Зручні офісні меблі мають велике значення, якщо за комп’ютером команда проводить до 90% робочого часу.

Естетика та бренд

Колірна гамма офісу в ідеалі повинна відповідати основним кольорам компанії та не напружувати очі. Освітлення підбирається таким чином, щоб воно не заважало працювати і в той же момент наголошувало на розставлених у приміщенні акцентах.

Простір для взаємодії

В офісі мають бути переговорні кімнати, коворкінг чи зони спілкування, де відбуватимуться зустрічі з клієнтами, потенційними партнерами чи інвесторами. У такому місці має бути зручно обговорювати проєкти без стороннього шуму та третіх осіб. Зони співпраці кожна компанія планує по-своєму. Подумайте, що важливо для вашого бізнесу.

Безпека

Важливими є системи спостереження, протипожежної безпеки, тривожна кнопка. При плануванні дизайну офісу варто врахувати всі деталі, які зможуть забезпечити безпеку клієнтам та персоналу.

Раніше ПЛ писала про найпоширеніші помилки під час ремонту, які робить практично кожен.