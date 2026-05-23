Нові правила отримання грін-карти: що зміниться для емігрантів

Іммігранти, тимчасово перебуваючи у США, тепер зобов’язані подавати заявки на «грін-карту» лише через консульства за межами країни, за винятком надзвичайних обставин. Про це повідомляє «ПЛ».

За інформацією USCIS, це зміна закриває раніше існуючу лазівку, яка дозволяла подавати документи, перебуваючи на території США.

«Подача заявок з рідної країни зменшує потребу у пошуку та депортації тих, хто залишається в країні нелегально», — заявили представники служби.

Нові правила обліку та обробки заявок

Іммігрант, який тимчасово перебуває у США, повинен повернутися до країни походження для подачі заявки;

Виняток — надзвичайні ситуації ;

; Візити до США не повинні розглядатися як перший крок у процесі отримання грін-карти;

Держдепартамент США оброблятиме більшість заявок у консульствах за кордоном, що звільнить ресурси USCIS для інших пріоритетів, таких як візи для жертв злочинів та натуралізація.

Законність та індивідуальна перевірка

USCIS підтверджує, що зміни відповідають імміграційному законодавству та рішенням імміграційних судів ;

; Імміграційні офіцери розглядають кожен випадок індивідуально, враховуючи всі суттєві обставини.

«Епоха зловживань імміграційною системою США завершилася», — повідомляє Міністерство внутрішньої безпеки США.

Критика та можливі наслідки

Критики нової політики вказують на кілька проблем:

Раніше сім’ї могли залишатися разом під час розгляду заявки;

Новий порядок може ускладнити повернення іммігрантам, які виїжджають із США з надією отримати грін-карту;

Більше мільйона легальних іммігрантів очікують рішення по зміні статусу або отриманні грін-карти;

Рішення може впливати на плани сотень тисяч сімей та роботодавців щороку.

Що таке «грін-карта»

Статус законного постійного резидента (Green Card) дозволяє жити та працювати у США на постійній основі ;

; Процес отримання багатоступеневий і може тривати від кількох місяців до кількох років ;

; Новий порядок подачі спрямований на підвищення прозорості та законності процесу.

Таблиця: ключові зміни

Параметр Старий порядок Новий порядок Місце подачі США (тимчасово перебуваючи) Консульство за кордоном Винятки Не визначені Тільки надзвичайні обставини Ресурси USCIS Обробка всіх заявок у США Основна обробка за кордоном Вплив на сім’ї Можливість залишатися разом Обмеження на спільне перебування

