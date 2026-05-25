Найкращі знижки у АТБ з 25 по 31 травня 2026: вигідні пропозиції для заощадження

Знижки у АТБ з 25 по 31 травня 2026 року можуть стати хорошою можливістю поповнити домашні запаси без зайвих витрат.

Про це повідомляє «ПЛ».

Наприкінці місяця покупці зазвичай уважніше планують бюджет, тому акційні пропозиції на продукти, побутову хімію, напої та товари щоденного попиту мають особливий попит. За даними актуальних каталогів, у мережі діють тижневі формати знижок, зокрема «Економія», «7 днів», пропозиції з карткою АТБ та окремі сезонні акції.

Офіційна сторінка акційної газети АТБ також публікує поточні спеціальні пропозиції мережі, тому перед покупкою варто перевіряти саме актуальний каталог для свого міста. Найкраща економія починається не з великого кошика, а з чіткого списку потрібних товарів.

Які категорії товарів варто перевірити першими

Найвигіднішими для покупців зазвичай стають товари, які купують регулярно: крупи, макарони, олія, молочна продукція, кава, чай, солодощі, засоби для прання та побутова хімія. Саме такі позиції найкраще підходять для запасу, якщо ціна справді нижча за звичайну. Водночас не варто купувати багато швидкопсувних продуктів лише через жовтий цінник, бо частина економії може просто зникнути через псування товарів. Окремо варто звертати увагу на акції власних торгових марок АТБ, адже вони часто дешевші за відомі бренди. Якщо товар має довгий термін зберігання і регулярно використовується вдома, знижка на нього може бути справді вигідною.

Як не переплатити під час акцій

Перед походом у магазин краще скласти короткий список і визначити приблизний бюджет. Це допоможе не купувати зайве лише тому, що товар стоїть на акційній полиці. Також варто порівнювати не тільки стару й нову ціну, а й вартість за кілограм, літр або упаковку. Іноді велика пачка виглядає вигідною, але менший формат за акцією може коштувати дешевше у перерахунку. Справжня знижка — це не найяскравіший цінник, а товар, який ви точно використаєте.

Перед покупкою зверніть увагу на кілька простих правил:

перевіряйте термін придатності;

порівнюйте ціну за одиницю ваги;

не купуйте швидкопсувні продукти великими обсягами;

шукайте товари з довгим терміном зберігання;

перевіряйте актуальність акції у своєму магазині.

На що звернути увагу з 25 по 31 травня

У період з 25 по 31 травня частина акцій може перетинатися з каталогами, які стартували раніше, адже деякі пропозиції діють до 26 або 27 травня, а нові можуть оновлюватися протягом тижня. Тому покупцям варто стежити за зміною каталогу, особливо якщо планується велика закупівля на вихідні. Найрозумніша стратегія — спочатку придбати товари з акцій, які завершуються раніше, а потім перевірити нові пропозиції після оновлення. Такий підхід дозволяє не пропустити вигідні позиції та краще розподілити витрати. Для максимальної економії варто поєднувати акційні товари з базовим меню на тиждень.

Як зібрати вигідний кошик

Оптимальний кошик в АТБ наприкінці травня має складатися не з випадкових товарів, а з того, що реально використовується вдома. Наприклад, якщо родина часто готує супи, каші та гарніри, варто перевірити акції на крупи, макарони, овочі, консерви та олію. Якщо вдома є діти, до списку можна додати молочні продукти, печиво, соки або снеки, але без надмірних запасів. Для господарських потреб варто шукати знижки на пральні засоби, пакети для сміття, губки, серветки та мийні засоби. Такий підхід допоможе заощадити не один раз, а протягом усього наступного тижня.

