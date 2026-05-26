Що приховує нова техніка: інженери попередили про небезпеки штучного інтелекту

Штучний інтелект уже давно перестав бути лише технологією для лабораторій, великих корпорацій або складних комп’ютерних систем.

Розумна техніка стала ближчою, ніж здається

Сьогодні він поступово з’являється у смартфонах, телевізорах, пральних машинах, колонках, камерах спостереження, автомобілях, дитячих гаджетах і навіть кухонній техніці. Виробники обіцяють зручність, персональні рекомендації, автоматичні налаштування, економію часу та «розумну» допомогу в побуті. Але інженери з кібербезпеки та експерти з цифрових ризиків дедалі частіше попереджають: нова техніка може збирати більше інформації, ніж користувачі очікують. NIST прямо описує штучний інтелект як сферу, де ризики можуть стосуватися не лише компаній, а й окремих людей, організацій і суспільства загалом.

Головна небезпека розумної техніки не в тому, що вона “думає”, а в тому, що вона постійно спостерігає, аналізує й передає дані.

Що саме може збирати нова техніка

Багато сучасних пристроїв працюють не ізольовано, а через хмарні сервіси, мобільні застосунки та облікові записи користувача. Це означає, що телевізор може знати, що людина дивиться, колонка — які команди вона дає, фітнес-браслет — як вона спить, а камера — хто приходить додому. Частина цих даних справді потрібна для роботи функцій, але проблема починається тоді, коли збір інформації стає надмірним або непрозорим. У 2025 році британський регулятор із захисту даних закликав виробників розумних пристроїв, зокрема смарт-телевізорів, колонок, фритюрниць і трекерів здоров’я, поважати приватність користувачів і не збирати зайві персональні дані. Саме тому покупка нової техніки сьогодні має означати не лише оцінку ціни й дизайну, а й перевірку налаштувань приватності.

Чому штучний інтелект у побуті створює нові ризики

Класична техніка просто виконувала команди: увімкнути, вимкнути, нагріти, охолодити, випрати або показати зображення. Техніка з елементами ШІ часто робить більше: навчається на поведінці користувача, пропонує рішення, прогнозує звички, аналізує голос, зображення, локацію або історію дій. Це зручно, але водночас створює нові точки вразливості. Якщо пристрій погано захищений, хакери можуть використати його як вхід до домашньої мережі або отримати доступ до чутливої інформації. ENISA окремо відстежує виклики, пов’язані з AI та технологіями нового покоління, оскільки цифрова еволюція створює нові загрози для кібербезпеки.

Найчастіше експерти звертають увагу на такі ризики розумної техніки:

прихований або надмірний збір персональних даних;

слабкі паролі та небезпечні заводські налаштування;

залежність пристроїв від хмарних сервісів виробника;

можливість злому через домашню Wi-Fi-мережу;

незрозумілі алгоритми ухвалення рішень;

нав’язування реклами або платних сервісів;

складність ремонту та короткий життєвий цикл пристрою.

Невидима ціна зручності

Користувач часто бачить лише корисну частину технології: техніка сама підбирає режим прання, радить фільм, аналізує сон або вмикає світло за голосовою командою. Але за цим стоїть складна інфраструктура з датчиків, серверів, алгоритмів і договорів про обробку даних. Якщо компанія нечітко пояснює, які дані збирає і кому їх передає, людина фактично не контролює власну цифрову присутність у домі. Associated Press писало, що на CES експерти з приватності та ремонтопридатності критикували окремі «розумні» продукти саме через ризики для даних, безпеки, довговічності та права на ремонт. Іноді “розумна” функція потрібна не користувачу, а виробнику, який отримує більше даних про поведінку покупця.

Пристрій Потенційна користь Можливий ризик Смарт-телевізор Рекомендації фільмів і голосове керування Збір даних про перегляди та профіль користувача Розумна колонка Швидкі команди, музика, керування домом Постійна готовність мікрофона до активації Камера спостереження Безпека житла, контроль доступу Витік відео або несанкціонований перегляд Фітнес-браслет Аналіз сну, активності та пульсу Обробка чутливих даних про здоров’я Автомобіль із AI-системами Допомога водієві, навігація, безпека Помилки алгоритмів, збір локації та стилю водіння

Чому проблема не лише в хакерах

Найпростіше пояснення небезпеки ШІ — страх перед зломом, але це лише частина картини. Ризик може виникати навіть тоді, коли пристрій ніхто не зламував. Наприклад, алгоритм може помилятися, неправильно розпізнавати ситуацію, давати некоректну рекомендацію або працювати інакше після оновлення програмного забезпечення. International AI Safety Report звертає увагу, що сучасні AI-системи можуть створювати ризики приватності, зокрема через навчальні дані, активне використання та навмисне зловживання технологією. Саме тому інженери говорять не тільки про захист від кіберзлочинців, а й про прозорість, контроль, тестування та відповідальність виробників.

Як зменшити небезпеки перед покупкою

Перед купівлею нової техніки варто оцінювати не лише характеристики, бренд і знижку. Важливо подивитися, чи можна вимкнути зайві мікрофони, камери, персоналізовану рекламу, передачу діагностичних даних і автоматичні рекомендації. Також потрібно перевірити, як довго виробник обіцяє оновлення безпеки, бо пристрій без оновлень швидко стає слабким місцем у домі. Якщо техніка потребує окремого застосунку, варто переглянути дозволи: доступ до геолокації, контактів, мікрофона або фото не завжди є необхідним. Краще обирати пристрої, де користувач може керувати приватністю, а не просто погоджується з довгим текстом умов.

Як користуватися розумною технікою без зайвого ризику

Розумна техніка не є ворогом, якщо користувач розуміє її обмеження та не віддає їй повний контроль без перевірки. Для початку варто змінити стандартні паролі, увімкнути двофакторну автентифікацію, регулярно оновлювати застосунки й вимикати функції, які не використовуються. Домашню Wi-Fi-мережу бажано захищати складним паролем, а для гостьових або малозрозумілих пристроїв можна створити окрему мережу. Не менш важливо читати короткі описи дозволів у застосунках, бо саме там часто видно, чи не просить пристрій доступ до зайвої інформації. Нова техніка може бути корисною, але її безпека починається не з реклами виробника, а з уважності користувача.

