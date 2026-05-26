Як харчування впливає на настрій: лікарі пояснили приховані механізми здоров’я

Настрій часто здається чимось пов’язаним лише зі стресом, характером, погодою або подіями дня.

Про це повідомляє “ПЛ“.

Їжа впливає не лише на тіло

Проте харчування теж бере участь у цьому процесі, бо мозок постійно потребує енергії, амінокислот, жирів, вітамінів і мінералів. Якщо раціон одноманітний, надто солодкий або складається переважно з ультраоброблених продуктів, організм може реагувати втомою, дратівливістю, погіршенням концентрації та нестабільним апетитом. Саме тому лікарі дедалі частіше говорять про харчування не лише як про спосіб контролю ваги, а як про частину психоемоційного здоров’я. Harvard Health пояснює: те, що людина їсть, впливає на роботу мозку і, зрештою, на настрій.

Їжа не створює щастя автоматично, але вона може або підтримувати нервову систему, або непомітно посилювати емоційні гойдалки.

Кишківник і мозок постійно «розмовляють»

Один із головних прихованих механізмів — зв’язок між кишківником і мозком. У науковій літературі його називають віссю «кишківник — мозок», ідеться про двосторонній обмін сигналами між травною системою, нервовою системою, імунітетом і мікробіомом. Склад кишкових бактерій залежить від раціону, а мікробіом може впливати на запальні процеси, обмін речовин і нейрохімічні сигнали. Саме тому харчування з достатньою кількістю клітковини, овочів, бобових, цільнозернових продуктів і ферментованої їжі розглядають як фактор, що підтримує не лише травлення, а й емоційну рівновагу. Огляди 2025 року описують дієту як один із чинників, що формує мікробіом і може впливати на когнітивне та емоційне самопочуття.

Чому цукор може псувати настрій

Солодка їжа часто дає швидке відчуття полегшення, бо рівень глюкози в крові підвищується, а мозок отримує швидке паливо. Але після різкого підйому може настати спад, який людина відчуває як втому, дратівливість, голод або бажання знову з’їсти щось солодке. Такий цикл особливо помітний, якщо сніданок або перекус складається лише з булочки, печива, солодкого напою чи батончика. Mayo Clinic радить надавати перевагу складним вуглеводам, зокрема цільнозерновим продуктам, оскільки вони забезпечують більш стабільне надходження енергії. Всесвітня організація охорони здоров’я також наголошує на важливості різноманітного раціону з овочами, фруктами, бобовими, цільнозерновими продуктами та джерелами білка.

Передусім варто звернути увагу не на «чарівні продукти для настрою», а на щоденні харчові звички. Вони працюють непомітно, але саме регулярність формує стан енергії, апетиту й емоційної стійкості. Найкориснішими для стабільного настрою можуть бути такі кроки:

їсти регулярно, не допускаючи тривалого голоду;

додавати до кожного прийому їжі джерело білка;

обирати складні вуглеводи замість солодких перекусів;

щодня вживати овочі, зелень, фрукти або ягоди;

включати до раціону горіхи, насіння, рибу або інші джерела корисних жирів;

пити достатньо води та не зловживати кофеїном;

не використовувати жорсткі дієти без потреби й консультації фахівця.

Роль білка, жирів і мікронутрієнтів

Для стабільного настрою важливі не лише калорії, а й якість поживних речовин. Білок потрібен для синтезу нейромедіаторів, які беруть участь у регуляції мотивації, уваги та емоційних реакцій. Корисні жири, зокрема омега-3, пов’язані з роботою клітинних мембран і запальними процесами, тому їх часто згадують у контексті здоров’я мозку. Вітаміни групи B, залізо, магній, цинк і вітамін D також важливі для нервової системи, але їхній дефіцит потрібно підтверджувати аналізами, а не лікувати «наосліп» добавками. BMJ у великому огляді про харчування і психічне здоров’я зазначає, що якість дієти, запалення, мікробіом і метаболічні процеси можуть бути пов’язані з психоемоційним станом.

Харчовий фактор Як може впливати на настрій Приклади продуктів Складні вуглеводи Допомагають підтримувати стабільніший рівень енергії Вівсянка, гречка, бурий рис, цільнозерновий хліб Білок Дає амінокислоти для роботи нервової системи Яйця, риба, птиця, бобові, кисломолочні продукти Клітковина Підтримує мікробіом і травлення Овочі, ягоди, бобові, висівки, зелень Корисні жири Підтримують клітини мозку та обмінні процеси Горіхи, насіння, оливкова олія, жирна риба Надлишок цукру Може сприяти енергетичним «гойдалкам» Солодкі напої, десерти, печиво, цукерки

Середземноморський тип харчування і психоемоційна стійкість

Найкраще вивченим прикладом раціону, який пов’язують із кращим психоемоційним самопочуттям, є середземноморський тип харчування. Він базується не на жорстких заборонах, а на регулярному вживанні овочів, фруктів, бобових, цільнозернових продуктів, риби, горіхів, оливкової олії та помірної кількості молочних продуктів. Такий підхід забезпечує організм клітковиною, антиоксидантами, ненасиченими жирами та мікронутрієнтами. Систематичний огляд у Nutrition Research Reviews пов’язує середземноморську дієту зі сприятливішими показниками психічного здоров’я, зокрема меншими проявами депресивних і тривожних симптомів у дорослих популяціях. Водночас харчування не замінює лікування депресії, тривожних розладів або інших станів, а може бути лише частиною комплексної підтримки.

Найкраща дієта для настрою — не найсуворіша, а та, яку людина може спокійно підтримувати щодня.

Коли харчування не вирішує проблему повністю

Зміна раціону може допомогти, якщо перепади настрою пов’язані з голодом, нестачею сну, надлишком цукру, кофеїну або хаотичним режимом харчування. Але не можна пояснювати всі психологічні симптоми лише їжею, бо на настрій впливають гормони, хронічні захворювання, ліки, дефіцити, стрес, травматичні події та психічні розлади. Якщо поганий настрій триває тижнями, з’являється втрата інтересу до звичних справ, порушення сну, панічні напади, різка зміна апетиту або думки про самопошкодження, потрібно звернутися до лікаря. Харчування в такій ситуації може бути корисною підтримкою, але не є самостійним лікуванням. Найрозумніший підхід — не шукати один «антистресовий продукт», а поступово створювати раціон, який дає мозку стабільне паливо, кишківнику — різноманітну їжу, а організму — менше різких коливань.

До того ж стало відомо, до чого сниться порося.