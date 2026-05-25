Які види спорту є найнебезпечнішими для здоров’я: думка експертів

Спорт корисний для серця, м’язів, психіки та загальної витривалості, але деякі дисципліни мають підвищений ризик травм.

Найнебезпечнішими експерти зазвичай вважають не ті види спорту, які просто виглядають екстремально, а ті, де є часті зіткнення, падіння на швидкості, удари в голову або велике навантаження на суглоби. Американська академія ортопедичних хірургів зазначає, що через цілорічні тренування в одному виді спорту лікарі частіше бачать травми від перенавантаження. CDC також окремо відстежує спортивні та рекреаційні черепно-мозкові травми, зокрема струси мозку. Небезпека спорту залежить не лише від назви дисципліни, а й від віку, підготовки, екіпірування, правил і тренера.

Бокс, ММА та інші єдиноборства

Єдиноборства належать до найризикованіших видів спорту, бо контакт і удари є частиною самої дисципліни. Найбільшу небезпеку становлять удари в голову, повторні струси, травми носа, щелепи, очей, ребер і кистей. Консенсусна заява щодо струсу мозку в спорті описує спортивний струс як травматичне ушкодження мозку, яке може виникати після удару в голову, шию або тіло з передачею імпульсної сили до мозку. Навіть якщо симптоми минають за кілька днів, повторні травми потребують медичного контролю і правильного повернення до тренувань. Саме тому експерти радять не виходити на спаринг після удару, запаморочення, нудоти, втрати орієнтації або порушення зору.

Американський футбол, регбі та хокей

Контактні командні види спорту вважаються небезпечними через зіткнення на швидкості, силову боротьбу та падіння. У футболі, регбі й хокеї часто страждають коліна, плечі, шия, спина та голова. Дані Cedars-Sinai вказують, що контактні та зіткнені види спорту, особливо американський tackle football, мають високий ризик травм. Окрему небезпеку становлять не лише явні струси мозку, а й повторні удари, які спортсмен може не сприймати як серйозну травму. Захисна форма зменшує ризики, але не робить контактний спорт повністю безпечним.

Гірські лижі, сноуборд і велоспорт

Швидкісні види спорту небезпечні падіннями, зіткненнями та травмами голови. У лижах і сноуборді найчастіше травмуються коліна, плечі, зап’ястя, ключиці та хребет. У велоспорті додатковий ризик створюють дороги, автомобілі, нерівне покриття та висока швидкість. CDC радить використовувати шолом або відповідний захисний головний убір під час їзди на велосипеді, скутері, сноуборді, лижах, роликах і в контактних видах спорту. Водночас шолом не скасовує потреби у техніці безпеки, контролі швидкості та тверезій оцінці власного рівня.

Футбол і баскетбол не завжди сприймають як небезпечні, але саме вони часто дають травми колін, гомілкостопа, м’язів і зв’язок. Різкі зупинки, стрибки, зміна напрямку, контакт із суперником і погане покриття поля значно підвищують ризик. Особливо уважними мають бути люди, які грають нерегулярно, але одразу дають собі навантаження як професійні спортсмени. Для аматорів найбільша помилка — виходити на гру без розминки та після тривалої перерви. Найчастіше травмує не сам спорт, а різкий перехід від сидячого способу життя до максимального навантаження.

Як зменшити ризик травм

Експерти наголошують, що більшість спортивних травм можна зменшити завдяки підготовці, правильній техніці та відпочинку. AAOS радить звертати увагу на перевантаження, особливо коли молоді спортсмени займаються одним видом спорту цілий рік. Важливу роль відіграють тренерський контроль, якісне взуття, захисне спорядження і поступове збільшення інтенсивності. Не менш важливо не ігнорувати біль, набряк, запаморочення чи слабкість після тренування. Перед активними заняттями варто дотримуватися базових правил:

проходити медичний огляд перед інтенсивним спортом;

робити розминку і заминку;

використовувати шолом, капу, наколінники або інший захист;

не тренуватися через біль;

давати тілу дні відпочинку;

повертатися після травми лише після дозволу лікаря.

Безпечний спорт починається з підготовки

Найнебезпечнішими для здоров’я вважаються види спорту з ударами, зіткненнями, швидкісними падіннями та високим навантаженням на суглоби. Проте це не означає, що їх потрібно повністю уникати всім без винятку. Для здорової людини з якісним тренером, правильною технікою і поступовими навантаженнями навіть складний спорт може бути контрольованим. Натомість без підготовки травмонебезпечним може стати навіть звичайний футбол у дворі або пробіжка в неправильному взутті. Головне правило — обирати спорт не тільки за емоціями, а й за станом здоров’я, віком, досвідом і реальним рівнем фізичної форми.

