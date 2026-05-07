Чому концентрація стає новою валютою у XXI столітті: вчені про унікальний феномен

Карина Шевченко
У сучасному світі увага перетворюється на один із найцінніших ресурсів, що визначає ефективність роботи та якість життя.

Експерти зазначають, що здатність до концентрації стає ключовою конкурентною перевагою як для окремих людей, так і для компаній.

Дослідження показують, що постійні відволікання значно знижують продуктивність. Перемикання між задачами потребує додаткових когнітивних ресурсів, що призводить до швидкого виснаження.

Водночас цифрове середовище створює умови, у яких утримати увагу стає дедалі складніше. Сповіщення, новини та соціальні мережі постійно конкурують за фокус користувача.

Аналітики підкреслюють, що управління увагою стає стратегічною навичкою. Це включає як організацію робочого процесу, так і контроль за інформаційним середовищем.

У перспективі увага може стати таким же цінним ресурсом, як час або гроші, що змінить підходи до роботи та навчання.

