Магучіх здобула «золото» ЧС-2026 з легкої атлетики: чемпіонка підкорила висоту у 2,01 метра

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх підтвердила статус однієї з головних зірок світової атлетики, здобувши золоту медаль чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні 2026 року, який проходить у польському місті Торунь.

Перемога українки стала одним із ключових спортивних результатів турніру та вкотре засвідчила стабільність української школи стрибків у висоту на міжнародній арені.

24-річна уродженка Дніпра продемонструвала впевнений виступ у фіналі, підкоривши висоту 2,01 метра з першої спроби — результат, який виявився недосяжним для інших учасниць змагань. Саме цей стрибок фактично визначив розподіл нагород і дозволив Магучіх достроково гарантувати собі чемпіонський титул.

Після оформлення перемоги спортсменка спробувала атакувати планку на висоті 2,06 метра, маючи шанс встановити новий рекорд чемпіонатів світу у приміщенні, однак три спроби виявилися невдалими. Попри це, її результат став беззаперечним підтвердженням високого рівня підготовки та стратегічної витримки під час фіналу.

Успіх української збірної посилила ще одна представниця країни — Юлія Левченко, яка завершила турнір зі срібною нагородою. 28-річна спортсменка показала результат 1,99 метра, оновивши власний сезонний рекорд та продемонструвавши стабільну форму у ключовій частині міжнародного сезону.

Срібна позиція цього разу була розділена одразу між трьома атлетками: українкою Левченко, австралійкою Нікола Оліслагерс та сербською спортсменкою Ангеліна Топич. Усі вони успішно взяли висоту 1,99 метра з першої спроби, проте жодній не вдалося подолати чемпіонську позначку 2,01 метра.

Фінал жіночих стрибків у висоту на світовій першості став демонстрацією високої конкуренції та підтвердив тенденцію зростання результатів у дисципліні. Водночас подвійний успіх українських спортсменок має не лише спортивне, а й іміджеве значення, адже посилює позиції України як однієї з провідних держав у технічних видах легкої атлетики. Виступ Магучіх і Левченко також підкреслює ефективність системної підготовки українських атлетів навіть в умовах складної внутрішньої ситуації, що додає перемозі особливої символічності для національного спорту.

