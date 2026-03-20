Магучіх здобула «золото» ЧС-2026 з легкої атлетики: чемпіонка підкорила висоту у 2,01 метра

Карина Шевченко Send an email 11 години ago
Ярослава Магучіх

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх підтвердила статус однієї з головних зірок світової атлетики, здобувши золоту медаль чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні 2026 року, який проходить у польському місті Торунь.

Перемога українки стала одним із ключових спортивних результатів турніру та вкотре засвідчила стабільність української школи стрибків у висоту на міжнародній арені.

24-річна уродженка Дніпра продемонструвала впевнений виступ у фіналі, підкоривши висоту 2,01 метра з першої спроби — результат, який виявився недосяжним для інших учасниць змагань. Саме цей стрибок фактично визначив розподіл нагород і дозволив Магучіх достроково гарантувати собі чемпіонський титул.

Після оформлення перемоги спортсменка спробувала атакувати планку на висоті 2,06 метра, маючи шанс встановити новий рекорд чемпіонатів світу у приміщенні, однак три спроби виявилися невдалими. Попри це, її результат став беззаперечним підтвердженням високого рівня підготовки та стратегічної витримки під час фіналу.

Успіх української збірної посилила ще одна представниця країни — Юлія Левченко, яка завершила турнір зі срібною нагородою. 28-річна спортсменка показала результат 1,99 метра, оновивши власний сезонний рекорд та продемонструвавши стабільну форму у ключовій частині міжнародного сезону.

Срібна позиція цього разу була розділена одразу між трьома атлетками: українкою Левченко, австралійкою Нікола Оліслагерс та сербською спортсменкою Ангеліна Топич. Усі вони успішно взяли висоту 1,99 метра з першої спроби, проте жодній не вдалося подолати чемпіонську позначку 2,01 метра.

Фінал жіночих стрибків у висоту на світовій першості став демонстрацією високої конкуренції та підтвердив тенденцію зростання результатів у дисципліні. Водночас подвійний успіх українських спортсменок має не лише спортивне, а й іміджеве значення, адже посилює позиції України як однієї з провідних держав у технічних видах легкої атлетики. Виступ Магучіх і Левченко також підкреслює ефективність системної підготовки українських атлетів навіть в умовах складної внутрішньої ситуації, що додає перемозі особливої символічності для національного спорту.

А для початківців корисно буде дізнатися про те, який вид спорту краще обрати на початку весни.

Материалы по теме

Матч

Анонс матчу Маккабі Тель-Авів – Динамо: прогноз букмекерів і де дивитися онлайн-трансляцію

21 Серпня, 2025
Халк Хоган

Чим був відомий Халк Хоган: цікаві факти про зірку, що нещодавно покинула світ

9 Серпня, 2025
Олександр Усик

Усик зізнався, що зробив би з гімном України: що не подобається чемпіону

28 Липня, 2025
Олександр Усик

Усика можуть позбавити звання абсолютного чемпіона світу: що може статися

22 Липня, 2025

