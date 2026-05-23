У суботу, 23 травня 2026 року, чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF Александр Усик зустрінеться з легендарним кікбоксером Ріко Верховеном. Про це повідомляє «ПЛ».

Поєдинок пройде за правилами боксу у єгипетському місті Гіза на спеціально побудованій тимчасовій арені під відкритим небом біля пірамід.

На кону титули та спеціальний пояс

• Пояс WBC у надважкій вазі — добровільна захист титулу Усиком;

• Титули WBA та IBF — також захищає Усик. У разі поразки він втратить ці пояси, але вони не перейдуть Верховену, оскільки нідерландець наразі не входить до рейтингів цих організацій;

• Спеціальний пояс WBC «Король Нілу» отримає переможець бою.

Час початку та трансляція

• Офіційне відкриття вечора боксу — 18:00 за київським часом;

• Головний бій Усик — Верховен очікується приблизно о 23:45 за київським часом;

• В Україні бій буде доступний на платформі онлайн-телебачення Київстар ТВ;

• Текстова онлайн-трансляція доступна на сайті для підписників.

Таблиця: основні деталі бою

Параметр Інформація

Дата 23 травня 2026

Місце Гіза, Єгипет, тимчасова арена під відкритим небом

Титули WBC (добровільна захист), WBA, IBF

Спеціальний пояс WBC «Король Нілу»

Початок вечора 18:00 за Києвом

Початок головного бою Орієнтовно 23:45 за Києвом

Трансляція Київстар ТВ, онлайн-текстова трансляція

