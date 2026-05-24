Усик переміг Верховена: як завершився напружений бій у надважкій вазі (відео)

Олександр Усик здобув чергову важливу перемогу в надважкому дивізіоні, здолавши Ріко Верховена у напруженому та непростому поєдинку. Цей бій не став для українця легкою прогулянкою, адже суперник із перших раундів намагався нав’язати силову манеру та постійний тиск.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Matsuki.

Верховен активно рухався вперед, скорочував дистанцію й змушував Усика працювати дуже уважно в захисті. Українець діяв обережно, але поступово знаходив слабкі місця в обороні суперника. Розв’язка настала в 11-му раунді, коли точна атака Усика призвела до нокдауну та зупинки бою.

Як розвивався поєдинок

На старті бою обидва спортсмени не поспішали розкриватися, уважно перевіряючи дистанцію та реакцію один одного. Верховен швидко показав, що не збирається бути пасивним суперником і готовий працювати першим номером. Він намагався використовувати габарити, фізичну силу та щільний пресинг, щоб збити звичний ритм українця. Усик у відповідь багато рухався, змінював кути атаки та не дозволяв супернику надовго закріпитися в зручній позиції. Саме терпіння та вміння читати бій допомогли українцю не зламатися під тиском у складні моменти.

Результат бою Усик — Верховен

Показник Інформація Бій Олександр Усик — Ріко Верховен Переможець Олександр Усик Спосіб перемоги Технічний нокаут Раунд 11-й Головний момент Нокдаун Верховена в кінцівці раунду Характер поєдинку Напружений, силовий, конкурентний

Чому Верховен був небезпечним суперником

Ріко Верховен створив Усику чимало проблем завдяки незручній манері та постійному силовому тиску. Він не боявся йти вперед, приймати удари та відповідати власними атаками на середній і ближній дистанції. Для українського чемпіона це означало необхідність постійно контролювати простір і не затримуватися перед суперником після комбінацій. Верховен намагався зробити бій максимально фізичним, де кожне зближення могло перетворитися на важкий обмін. Навіть після поразки його виступ можна вважати сильним, адже він довго зберігав інтригу та не дозволяв Усику швидко закрити поєдинок.

Ключові причини, чому бій вийшов складним:

Верховен постійно тиснув і не давав Усику спокійно працювати;

суперник мав перевагу у фізичній потужності та габаритах;

українець змушений був багато рухатися й економити сили;

середні раунди пройшли у дуже щільній боротьбі;

вирішальним став досвід Усика у чемпіонських відрізках.

Як Усик знайшов шлях до перемоги

Усик не став ризикувати без потреби та не кинувся форсувати події з перших хвилин. Він уважно придивлявся до дій Верховена, поступово підлаштовувався під його темп і шукав момент для точного удару. У другій половині бою український боксер почав діяти гостріше, частіше влучав назустріч і краще контролював дистанцію. Верховен усе ще залишався небезпечним, але його атаки ставали менш різкими, а захист — більш вразливим. У 11-му раунді Усик дочекався свого шансу, провів результативну атаку й змусив рефері втрутитися.

Чому зупинка викликала суперечки

Після бою частина вболівальників почала обговорювати рішення рефері зупинити поєдинок саме в цей момент. Верховен опинився в нокдауні, але зміг піднятися, тому не всі погодилися з достроковим завершенням зустрічі. Водночас суддя в рингу оцінює не лише факт підйому після відліку, а й загальний стан боксера, його реакцію та готовність захищатися. Якщо рефері бачить небезпеку для спортсмена, він має право припинити бій без очікування додаткових ударів. Саме тому офіційний результат залишився незмінним: Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді.

Що ця перемога означає для Усика

Для Олександра Усика цей бій став ще одним доказом його чемпіонської зрілості та психологічної стійкості. Українець не провів ідеальний поєдинок, але зумів адаптуватися до складного суперника та знайти переможне рішення в критичний момент. Така перемога особливо цінна, адже вона була здобута не лише завдяки техніці, а й завдяки витримці, досвіду та вмінню діяти під тиском.

Верховен показав себе гідним опонентом, однак у вирішальний момент перевага Усика в боксерському класі стала очевидною.

Цей поєдинок запам’ятається не просто результатом, а драматичним сценарієм, у якому чемпіон зумів залишитися чемпіоном.

