Європейські медіа все частіше повідомляють про спроби прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана сформувати усередині ЄС групу впливу, яка ставиться скептично до євроінтеграції України.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на видання Politico.

ЗМІ зазначають, що Орбан називає перспективу членства України «найбільшою загрозою для Євросоюзу». У цьому контексті знову з’являється ім’я Петра Порошенка. За інформацією низки ЗМІ, колишній президент України нібито підтримує з Орбаном певні контакти і навіть отримував фінансову допомогу від структур, пов’язаних із угорським урядом.

Суми, що фігурують у медіа, вражають — понад 53 мільйони гривень, а раніше, перед однією із зустрічей, ще 37 мільйонів.

Такі твердження наразі не мають офіційного підтвердження, проте вони вже викликали дискусію в політичних колах. Порошенко неодноразово заявляв про свій внесок у розвиток армії та дипломатичної підтримки України, проте критики зауважують, що бізнес-інтереси олігарха під час війни залишаються на диво стабільними.

Його декларації свідчать: лише за серпень 2025 року статки нардепа збільшилися майже на мільярд гривень — рекордний показник порівняно з довоєнним періодом.

Угорщина ж, попри членство в ЄС, дедалі частіше виступає як фактор розколу європейської єдності. Орбан підтримує контакти з Москвою і намагається впливати на рішення Брюсселя щодо допомоги Україні.

Аналітики відзначають: будь-які неофіційні зв’язки українських політиків із такими гравцями можуть бути використані Росією для дискредитації самої ідеї європейської інтеграції Києва. У цьому контексті тема взаємин Орбана і Порошенка — це не лише політична хроніка, а й тест на прозорість для українського політикуму.

