Видання The Times оприлюднило чотири ймовірні сценарії зміни або закріплення державних кордонів України у разі досягнення потенційної угоди з російською федерацією.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на вищезазначене джерело.

Хоча офіційного підтвердження таких домовленостей немає, аналітики видання виокремлюють низку можливих варіантів розвитку подій.

Перший сценарій передбачає заморожування конфлікту із фіксацією лінії фронту на поточних позиціях. У такому випадку жодна зі сторін не отримає додаткових територій, але бойові дії можуть перейти у стан тривалої паузи.

Другий варіант — передача росії всього Донбасу, що означало б перехід під контроль рф як Донецької, так і Луганської областей у повному обсязі.

Третій, більш радикальний, передбачає розширені територіальні поступки з боку України, коли під юрисдикцію росії відійшли б не лише Донецька і Луганська області, але й Херсонська та Запорізька.

Четвертий сценарій, який у The Times оцінюють як малоймовірний, базується на обміні територіями: рф отримує Донбас, а Україна повертає собі всю Херсонську область.

Кожен із наведених варіантів несе суттєві геополітичні ризики та матиме глибокі наслідки як для безпеки регіону, так і для внутрішньополітичної ситуації в Україні.

Міжнародні експерти підкреслюють, що будь-які домовленості з росією потребуватимуть чітких гарантій та підтримки з боку ключових світових партнерів, адже без цього ризик порушення угод залишатиметься високим.

Водночас українське керівництво неодноразово заявляло, що офіційна позиція країни полягає у відновленні територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів.

На цьому фоні у росЗМІ почали казати про скоре завершення «СВО».