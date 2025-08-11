У росЗМІ почали казати про скоре завершення «СВО»: подробиці

Останні дні в російському медіапросторі спостерігається посилений інформаційний тиск на аудиторію із темою нібито близького завершення так званої «спеціальної військової операції».

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

На федеральних телеканалах та у пропагандистських програмах дедалі частіше з’являються сюжети та коментарі, які створюють враження, що Кремль готує громадську думку до оголошення певних мирних домовленостей.

Одним із ключових наративів, який активно просувається, є сценарій підписання «плану завершення конфлікту» між президентами Росії та США.

У телевізійних ефірах це подається як нібито неминучий крок, який «відкриє нову сторінку у світовій політиці». Проте жодних офіційних підтверджень такої домовленості з боку Вашингтона немає, а зміст і можливі умови так званого «плану» залишаються невідомими.

Аналітики зазначають, що подібні інформаційні кампанії у російських медіа часто виконують роль тестування реакції суспільства та створення сприятливого фону для потенційних політичних рішень Кремля.

Одним із можливих завдань такої стратегії є зниження напруженості в російському суспільстві, яке протягом тривалого часу перебуває в умовах воєнної риторики та економічних обмежень.

До того ж Путіну запропонували вигідні умови щодо України.