Совбез ООН провалил российский проект резолюции о «военных биолабораториях» в Украине

Совбез ООН провалил российский проект резолюции о «военных биолабораториях» в Украине

03.11.2022 00:42

Укринформ

Совбез ООН не поддержал российский проект резолюции о создании комиссии по расследованию «военно-биологической деятельности США на территории Украины».

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

В среду за проект проголосовали россия и Китай, против – США, Великобритания и Франция. Воздержались десять непостоянных членов – Ирландия, Норвегия, Албания, Индия, Бразилия, Мексика, Кения, Гана, Габон, ОАЭ (всего в РБ 15 членов).

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Как сообщал Укринформ, ранее россия направила в Совбез «проект резолюции» о создании комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США в Украине, а также «жалобу» по их деятельности.

российская делегация еще в марте созвала внеочередное заседание Совбеза ООН по распространению фейков по поводу «военно-биологической деятельности США на территории Украины».

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27 марта рф инициировала заседание Совбеза по этому же вопросу, «целенаправленно засоряя повестку дня СБ ООН чушью, вместо того, чтобы выполнять собственные обязательства», как отметила постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

По материалам: Укринформ