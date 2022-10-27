Членство Украины в НАТО не должно быть табу для Германии — глава Мюнхенской конференции

Членство Украины в НАТО не должно быть табу для Германии — глава Мюнхенской конференции

27.10.2022 00:19

Укринформ

В нынешней геополитической ситуации Германия не должна больше исключать членство Украины в Североатлантическом альянсе.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на DW, такое мнение выразил Кристоф Хойсген, новый глава Мюнхенской конференции безопасности и многолетний советник Ангелы Меркель в интервью изданиям медиагруппы Bayern.

На его взгляд, из-за грубого нарушения российской международного права, ситуация в мире существенно отличается с 2008 года, когда Меркель не поддержала предоставление Украине плана действий по подготовке к членству в НАТО.

"Мы должны подумать, какие гарантии можем дать Украине… Считаю, что мы не должны сейчас больше исключать членство Украины в НАТО", – сказал Хойсген.

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По его словам, ядерные угрозы путина направлены, прежде всего, на Германию — они призваны посеять страх и ослабить поддержку Украины. "Мы вернулись в логику холодной войны", — подчеркнул политик.

В то же время он выразил сомнение, что россия когда-нибудь пойдет на применение ядерного оружия: "Не могу представить, что среди российских генералов есть самоубийцы, которые могли бы выполнить такой приказ".

Хойсген добавил, что путин не хочет поставить себя в ситуацию тотальной мировой изоляции, а применение ядерного оружия не простит россии даже Китай.

По материалам: Укринформ