Очередная загадочная смерть российского олигарха: он знал слишком много

Миллиардер и бывший гендиректор концерна «Лукойл» Александр Субботин умер при невыясненных обстоятельствах — во время сеанса с шаманом.

Как сообщают российские и украинские СМИ, во время сеанса, который должен был вылечить его от похмелья, бизнесмен проглотил жабьий яд. Субботин почувствовал себя плохо. Он жаловался на душевную боль. Шаман дал ему капли для сердца и велел поспать, в итоге мужчина умер, пишет Первая Лента.

Как сообщает Mash, Субботин уже пользовался услугами шаманов в их частном доме в подмосковных Мытишках. Лечение ядовитыми жабами заключалось в разрезании кожи и последующем введении в рану яда жабы.

Это еще одна загадочная смерть среди российских олигархов. В середине апреля СМИ сообщили о смерти бывшего замглавы Газпромбанка Владислава Аваева. Мужчина застрелил жену и дочь, а затем покончил с собой.

Также при невыясненных обстоятельствах погиб глава российской газовой компании «Новатэк» Сергей Протосеня. Его тело, а также тела его жены и дочери были найдены на арендованной вилле на испанском побережье Коста-Брава.

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