Старейший банк мира отчитался о падении прибыли в 12 раз

Monte dei Paschi di Siena, старейший банк мира, 6 мая отчитался о прибыли в 9,7 млн евро за первый квартал года, что в 12 раз меньше, чем за тот же период год назад, сообщает Reuters.

Фото: cnbc.com

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В прошлом квартале банк отчитался об убытках в 78,6 млн евро, а за 1 квартал 2021 года его доходы составили 119,3 млн евро.

Банк сообщил, что размер планируемого привлечения капитала остается на уровне 2,5 млрд евро. Доходы банка выросли на 8,7% по сравнению с предыдущим кварталом, преимущественно за счет продажи ценных бумаг.

Monte dei Paschi отложил 111,3 млн. евро на покрытие убытков от кредитов. Это вдвое меньше. чем в предыдущем квартале, когда учреждение ужесточило критерии оценки некоторых плохих кредитов.

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Новый CEO банка Луиджи Ловальо, бывший менеджер UniCredit, сейчас пересматривает стратегический план, который Monte dei Paschi предоставил европейским регуляторам в декабре 2021 года. Обновленный план будет учитывать комментарии регуляторов и изменения макроэкономической ситуации.

Контекст

Monte dei Paschi di Siena — это старейший из до сих пор работающих банков. Он был основан 27 февраля 1472 года генеральным советом Сиенской республики. Его целью была выдача микрокредитов по небольшим процентным ставкам тем жителям, у которых не было достаточного уровня дохода. Италия национализировала банк в 2017 году, когда банк не прошел стресс-тестирование.

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Летом 2021 года Monte dei Paschi показал худший результаты стресс-тестирования среди всех европейских банков. В настоящее время один из крупнейших банков Италии UniCredit ведет переговоры с правительством страны о выкупе Monte dei Paschi.

Источник: МинФин