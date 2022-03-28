В ОП опровергли спекуляции и конспирологию: Все переговорщики работают, как обычно

В ОП опровергли спекуляции и конспирологию: Все переговорщики работают, как обычно

28.03.2022 20:04

Укринформ

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что все члены переговорных групп Украины и россии работают в штатном режиме.

Так он отреагировал в комментарии, предоставленном СМИ, на информацию в СМИ о якобы отравлении трех переговорщиков, передает Укринформ.

«Все члены переговорной группы работают сегодня в обычном режиме. В информационном поле сейчас много информационных спекуляций, различных конспирологических версий и элементов той или иной информационной игры. Поэтому ещё раз повторю — члены переговорных групп работают сегодня в штатных режимах», — сказал Подоляк.

Как сообщалось, ранее журналисты Bellingcat заявили, что три члена делегации, которые участвовали в переговорах между Украиной и россией, ощущали симптомы отравления химическим оружием. Одним из них якобы стал российский миллиардер Роман Абрамович.

Кроме того, СМИ сообщали об отравлении члена украинской делегации, народного депутата Рустема Умерова. Однако Умеров опроверг эту информацию и заверил, что с ним все в порядке.

По предварительным данным, очередной раунд переговоров между Украиной и рф состоится в Стамбуле 29-30 марта.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ