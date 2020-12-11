Украина присоединилась к расширенным санкциям ЕС из-за кибератак

10.12.2020 21:34

Укринформ

Украина присоединилась к решению Совета ЕС ввести ограничительные меры против еще двух человек, причастных к кибернетическим атакам против ЕС или его стран-членов.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом говорится в Декларации высокого представителя ЕС по решению определенных третьих стран присоединиться к решению Совета ЕС в рамках Общей политики безопасности и обороны (CFSP), принятого 20 ноября.

«Решение обновляет идентификационную информацию о двух физических лицах, включенных в список. Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория и Албания, страны Европейской зоны свободной торговли Исландия и Норвегия, члены Европейского экономического пространства, а также Украина и Грузия присоединились к этому решению Совета ЕС », – говорится в Декларации.

Как отметил высокий представитель ЕС, это означает, что названные страны обеспечат соответствие национальной политики этому решению Совета ЕС. Европейский Союз принял во внимание такое обязательство и приветствует его.

В указанном решении Совета ЕС говорится о включении двух граждан КНР в санкционній список лиц, на которых распространяются ограничительные меры, запрет въезда на территорию ЕС и замораживание активов.

Читайте также: Украина рассчитывает, что ЕС применит новый санкционный механизм к России

Как сообщал Укринформ, в мае 2019 года Европейский Совет принял рамочные правила применения санкций ЕС против лиц и учреждений третьих стран, причастны к кибератакам, которые угрожают ЕС или его странам-членам. Документ определяет рамочные условия для применения дипломатических мер против стран, которые совершают агрессивные и умышленные кибернетические атаки против ЕС, повлекшие тяжелые последствия для стран-членов или для критически важной европейской инфраструктуры.

По материалам: Укринформ