Як змусити себе почати дотримуватись інформаційного детоксу: дієві поради для залежних від соцмереж

Зростання рівня цифрового споживання в Україні формує новий виклик — залежність від соціальних мереж та постійного інформаційного потоку.

Фахівці у сфері психології та медіаграмотності дедалі частіше говорять про необхідність впровадження інформаційного детоксу як інструменту збереження ментального здоров’я.

За оцінками експертів, середній користувач проводить у смартфоні кілька годин щодня, що негативно впливає на концентрацію, сон та емоційний стан. У відповідь на це формується тренд на свідоме обмеження цифрового споживання.

Практика інформаційного детоксу передбачає поступове скорочення часу в мережі, відмову від надлишкового контенту та встановлення чітких меж використання гаджетів. Особливу увагу рекомендується приділяти новинному фону, який часто містить стресові тригери.

Аналітики зазначають, що ефективність таких підходів залежить від системності. Разові спроби не дають результату, тоді як поступове формування нових звичок дозволяє досягти довгострокового ефекту.

У сучасних умовах інформаційний детокс стає не просто рекомендацією, а необхідністю для збереження продуктивності та психологічної рівноваги.

