Запрос Зеленского по КСУ: Венецианская комиссия даст два заключения на следующей неделе

Запрос Зеленского по КСУ: Венецианская комиссия даст два заключения на следующей неделе

30.11.2020 19:10

Укринформ

Венецианская комиссия обнародует два срочных заключения по запросу Президента Украины Владимира Зеленского относительно реформы Конституционного Суда и борьбы с коррупцией на следующей неделе.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии, передает Укринформ.

"По запросу Президента Украины от 25 ноября 2020 года о срочном заключении относительно ситуации, возникшей в результате принятия постановления Конституционного Суда №13-р/2020 от 27 октября 2020 года, Венецианская комиссия подготовит два заключения, одно из которых касается антикоррупционных механизмов, а второе – реформы Конституционного Суда. После виртуальных встреч с представителями власти и заинтересованными сторонами оба заключения будут обнародованы на неделе (которая начнется – ред.) 7 декабря и представлены на 125-м пленарном заседании (11-12 декабря 2020 года) для утверждения", – говорится в сообщении.

Рассмотрение этого вопроса предусмотрено повесткой дня пленарной сессии на 11 декабря.

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Ожидается, что рассмотрение украинского вопроса состоится с 11:30 до 12:00 по местному времени.

Как сообщалось, 27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. В частности, КСУ признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций, а также положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

29 октября Президент созвал срочное закрытое заседание СНБО для определения мер неотложной реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне. На заседании принято решение возобновить публичный доступ в Единый государственный реестр деклараций и обеспечить проведение специальных проверок НАПК.

30 октября глава государства внес в Верховную Раду законопроект «О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству» (№4288), которым предлагает прекратить полномочия действующего состава КСУ.

Также в законопроекте предлагается признать, что решение КСУ от 27 октября является ничтожным (не создаюшим правовых последствий) как такое, которое принято судьями КСУ в условиях реального конфликта интересов.

2 ноября группа народных депутатов нескольких фракций во главе с Председателем ВР Дмитрием Разумковым зарегистрировала законопроект №4304 «О возобновлении действия отдельных положений Закона «О предотвращении коррупции» и Уголовного кодекса Украины». Документ предусматривает внесение изменений в Закон «О предотвращении коррупции», которыми предлагается возобновить права НАПК.

Также в парламенте 5 ноября зарегистрирован законопроект №4319 «О внесении изменений в Закон Украины «О Конституционном Суде Украины»(относительно порядка рассмотрения дел Конституционным Судом Украины)», в котором предлагается увеличить с 10 до 12-ти минимально необходимое количество голосов для принятия решения Большой палатой КСУ. Кроме того, авторы также предлагают предусмотреть, что Регламент КСУ утверждается законом.

По материалам: Укринформ