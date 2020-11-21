Facepalm: Кулеба ответил мемом на слова Лукашенко об «американцах из Киева»

Facepalm: Кулеба ответил мемом на слова Лукашенко об «американцах из Киева»

Видео

20.11.2020 18:33

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на слова Александра Лукашенко о том, что американские спецслужбы из специально созданных в Киеве центров "раскачивают планету", видеомемом из фантастического телесериала "Звездный путь".

Как передает Укринформ, ответную реакцию Кулеба опубликовал в Твиттере.

В видео-отрывке персонаж телесериала, действие которого разворачивается в 2364-2370 годах, капитан Жан-Люк Пикар сокрушенно качает головой.

https://t.co/BVsdCnQnDv pic.twitter.com/LfrpllcUpa

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 20, 2020

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Как сообщили СМИ, во время посещения ОАО "Гомсельмаш" Александр Лукашенко заявил, что, по данным белорусской и российской разведки, американские спецслужбы создали сначала под Варшавой, а "теперь в Киеве" центры и с помощью современных технологий и интернета "расшатывают обстановку на всей планете".

По материалам: Укринформ