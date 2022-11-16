Финансы

Самая большая сделка в истории. Estée Lauder покупает бренд Tom Ford за $2,8 миллиарда

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 16 ноября, 2022
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Американская косметическая компания Estée Lauder согласилась купить бренд одежды, обуви, духов и аксессуаров Tom Ford за $2,8 млрд, это крупнейшая сделка в истории. Об этом пишет Bloomberg .

Фото: hromadske.ua

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Что известно о соглашении

Estée Lauder заплатит около $2,3 млрд за бренд и всю его интеллектуальную собственность, $300 млн — в виде отложенных платежей, а $250 млн поступит от производителя очков Marcolin SpA, чья действующая лицензия с Tom Ford будет продлена.

Tom Ford также продлит свою долгосрочную лицензию на мужскую и женскую одежду, аксессуары и аналогичные товары существующему партнеру Ermenegildo Zegna на 20 лет.

Соглашение предусматривает автоматическое продление на 10 лет при достижении минимальных условий производительности. Итальянскому модному дому Zegna также принадлежит бренд Thom Browne и его руководители заявили, что хотят продолжать расширяться в США после листинга компании в Нью-Йорке в прошлом году.

Согласно заявлению, основатель бренда Том Форд будет «творческим визионером» до конца 2023 года, а глава компании Доменико Де Соле останется консультантом в то же время.

Ожидается, что соглашение будет завершено в первой половине 2023 года.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 16 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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